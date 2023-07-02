У Херсонській області під час польових робіт на міні підірвався трактор [ Редагувати ]
У Херсонській області під час польових робіт на російській вибухівці підірвався трактор. В результаті інциденту чоловік отримав поранення.
Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.
Інцидент трапився у Посад-Покровському.
Через детонацію вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав контузію, поранення обличчя, грудної клітини та рук.
Лікарі, котрі оперативно прибули на виклик, надали постраждалому першу медичну допомогу. Від шпиталізації чоловік відмовився.
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