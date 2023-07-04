Італійський кардинал Маттео Зуппі, який є посланником Папи Римського, повідомив про свою активну роботу над механізмом повернення дітей до України. Про це повідомляє Sky News з посиланням на його заяву.

Ми подивимося, як ми можемо запустити механізм для дітей і допомогти, як ми сказали, на гуманітарному фронті, особливо дітям, які повинні мати можливість повернутися в Україну, - сказав кардинал Маттео Дзуппі на презентації книги в Римі.

За його словами, він особисто обговорював це питання з понтифіком. Минулого тижня італійський кардинал відвідав москву, а раніше був у Києві.

Ватикан описав його зусилля як "спрямовані на визначення гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру".

Виступаючи в неділю на італійському громадському мовнику RAI, кардинал Дзуппі заявив, що він не працює над "мирним планом" або "посередництвом" між Україною і росією, сказавши, що він просто зосереджується на "гуманітарних аспектах".