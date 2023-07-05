Правоохоронці Львівщини розкрили вбивство неповнолітньої дівчини, яке сталося 9 років тому. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Подія сталася у серпні 2014 року. Тоді 38-річний мешканець Стрия задушив 17-річну дівчину. Для того, щоб приховати сліди злочину, закопав тіло неповнолітньої у лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою, - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, оперативникам управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчим слідчого управління обласної поліції вдалося зібрати докази, які підтверджують причетність чоловіка до вбивства. На підставі отриманих доказів йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наступні 15 років обвинувачений може провести за ґратами.

Наразі обвинувачений знаходиться під вартою.