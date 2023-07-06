росіяни зраділи удару по будинку у Львові, де загинули цивільні (відео) [ Редагувати ]
Жителі російської федерації, насамперед ті, хто підтримує державу-терориста, висловили свою радість щодо останньої масованої атаки військ росії на Україну, зокрема внаслідок влучання ракет "Калібр" у житлову інфраструктуру Львова. Вони відкрито заявили, що ракети, які спричинили смерть людей, "точно влучили у потрібні цілі". Відповідними відео поділився в своєму Telegram громадський діяч Сергій Стерненко.
Деякі росіяни висловили свої цинічні заклики до подальших атак не лише на Львівщину, а й на територію Польщі.
Жителі чули потужні вибухи в межах міста. Місцева влада повідомляє, що про наслідки уточнять пізніше, так що, ймовірно, ракети прилетіли у потрібні цілі, - заявив у своєму блозі російський пропагандист Роман Голованов.
Інші громадяни російської федерації залишали не менш цинічні коментарі, твердячи, що весь Львів є "потрібною ціллю" для ракет росії.
Нагадаємо, що атака стала найбільшим ударом по цивільній інфраструктурі Львова.
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