Жителі російської федерації, насамперед ті, хто підтримує державу-терориста, висловили свою радість щодо останньої масованої атаки військ росії на Україну, зокрема внаслідок влучання ракет "Калібр" у житлову інфраструктуру Львова. Вони відкрито заявили, що ракети, які спричинили смерть людей, "точно влучили у потрібні цілі". Відповідними відео поділився в своєму Telegram громадський діяч Сергій Стерненко.

Деякі росіяни висловили свої цинічні заклики до подальших атак не лише на Львівщину, а й на територію Польщі.

Жителі чули потужні вибухи в межах міста. Місцева влада повідомляє, що про наслідки уточнять пізніше, так що, ймовірно, ракети прилетіли у потрібні цілі, - заявив у своєму блозі російський пропагандист Роман Голованов.

Інші громадяни російської федерації залишали не менш цинічні коментарі, твердячи, що весь Львів є "потрібною ціллю" для ракет росії.

Нагадаємо, що атака стала найбільшим ударом по цивільній інфраструктурі Львова.