Федеральне управління США з контролю за ринком продовольчих продуктів та медикаментів (FDA) схвалило застосування першого препарату, який уповільнює розвиток хвороби Альцгеймера.

Це препарат Leqembi, розроблений японською фармкомпанією Eisai та американською Biogen. FDA вимагає розміщувати на упаковках Leqembi інформацію про те, що побічним ефектом вживання препарату може бути набряк мозку.

Leqembi - перший схвалений препарат, який не просто працює з симптомами хвороби Альцгеймера, а й уповільнює процес її розвитку та погіршення когнітивних функцій.

Клінічні випробування показали, що прийом Leqembi уповільнив процес розвитку хвороби на 27% у пацієнтів з ранніми стадіями захворювання.

Препарат у січні вже отримав прискорене схвалення FDA, однак для того, щоб препарат міг увійти до медичних страховок, потрібне було повне схвалення.

У травні інша фармкомпанія, Eli Lilly, повідомила про успішні випробування власних експериментальних ліків, які уповільнюють зниження когнітивних функцій при хворобі Альцгеймера.

Хвороба Альцгеймера

У 1901 році німецький психіатр Алоїс Альцгеймер описав симптоми старечого недоумства: проблеми з пам'яттю, промовою, орієнтацією у просторі, перепади настрою, психози, труднощі у спілкуванні.

У міру прогресування хвороби порушення в мозку стають дедалі помітнішими. Загибель нервових клітин і розрив синаптичних зв'язків призводять до атрофії уражених ділянок і згасання в них нейронної активності, розширення порожнеч між частками мозку та зменшення його загального обсягу. На ранній стадії ці зміни важко помітити, а масштаб ураження можна оцінити лише після смерті пацієнта та розтину черепної коробки.

Сьогодні у світі понад 65 мільйонів людей страждають на деменцію. Щорічно реєструють понад десять мільйонів нових випадків, дві третини яких - хвороба Альцгеймера. При цьому експерти вважають, що діагноз ставлять лише 25-30% хворих.

Мозок здорової літньої людини (ліворуч) та пацієнта з хворобою Альцгеймера (праворуч)

Нагадаємо, вчені знайшли нову причину хвороби Альцгеймера.