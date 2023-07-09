Німеччина на саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, виступить за відтермінування вступу України до альянсу. Берлін закликає союзників зосередитись на гарантіях безпеки. Про це повідомила газета The Daily Telegraph із посиланням на джерело в НАТО.

Берлін непривітно ставиться до перспективи запропонувати негайне членство. Він хоче, щоб був процес і час для того, щоб розробити гарантії [безпеки] і таким чином фактично заблокувати членство.

За словами співрозмовника видання, у ФРН не хочуть, щоб російське керівництво "потенційно протестувало статтю 5" Статуту НАТО про колективну оборону.

Як пише The Daily Telegraph, США, Велика Британія та кілька країн ЄС розробляють двосторонні гарантії безпеки, які, як вони сподіваються, допоможуть захистити Київ за умов відсутності членства в НАТО.

При цьому кілька східноєвропейських лідерів, зокрема прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, вважають, що Україні на саміті у Вільнюсі потрібно надати дорожню карту набуття членства в альянсі.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що у НАТО немає одностайності щодо приєднання України до альянсу. У Білому домі вважають, що Україна не відповідає певним критеріям НАТО і має провести реформи.

Наприкінці вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Водночас він визнавав, що Київ не стане членом альянсу до завершення війни. Українська влада говорила, що підтримку вступу України до альянсу формалізували вже 20 країн НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що однією з умов вступу є перемога України над росією. Водночас на липневому саміті у Вільнюсі буде "надіслано потужний сигнал про підтримку та солідарність з Україною", який стане чітким сигналом, що майбутнє України в НАТО.