Почалися ремонтні роботи у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Польщею. Це призвело до утворення черги вантажівок, які очікують на в'їзд до України. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За повідомленням Державної прикордонної служби України, ремонтні роботи у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" триватимуть протягом місяця.

У зв'язку з цим рух вантажних автомобілів на в'їзд до України значно уповільнився. На під'їзних шляхах до Дорогуська формується значна черга. На сьогоднішній ранок вона налічувала близько 500 вантажівок.

Мешканців України просять врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Нагадаємо, 32-річний українець одружився на 56-річній жінці, яка має інвалідність. Того ж дня він спробував перетнути кордон. Правоохоронці на Одещині розкрили схему виїзду за кордон шляхом укладання фіктивного шлюбу. Прикордонники з Білгород-Дністровського загону разом зі співробітниками СБУ викрили чоловіка, який намагався укласти фіктивний шлюб з метою виїзду за кордон