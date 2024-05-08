Українська біатлоністка Поліна Бугрова кваліфікувалася на літню Олімпіаду-2024 у Парижі. Відбірковий період у цьому виді спорту завершився 28 квітня.

Олімпійська кваліфікація до одиночних жіночих змагань із бадмінтону відбувалася за рейтингом Світової федерації бадмінтону (BWF). Бугрова посіла в ньому 74-те місце.

Бугрова стала єдиною українкою в межах топ-100 олімпійського рейтингу. Її найближча переслідувачка серед "синьо-жовтих" - 18-річна Євгенія Кантемир на 221-й сходинці.

Бадмінтон - 18-й вид спорту, в якому Україна буде представлена на Олімпіаді 2024 року. Загальна кількість українських атлетів, які здобули ліцензії на Ігри-2024, зросла до 96.

18 - футбол

16 - легка атлетика

9 - стрибки у воду

8 - фехтування

7 - веслування

7 - художня гімнастика

6 - спортивна гімнастика

5 - стрільба

4 - плавання, боротьба

3 - академічне веслування

2 - велоспорт, артистичне плавання

1 - бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон.

Нагадаємо, Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Україна буде представлена в абсолютно новій дисципліні - у змішаній марафонській естафеті зі спортивної ходьби.