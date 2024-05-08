Україна здобула одну ліцензію на Олімпіаду-2024 у бадмінтоні [ Редагувати ]
Українська біатлоністка Поліна Бугрова кваліфікувалася на літню Олімпіаду-2024 у Парижі. Відбірковий період у цьому виді спорту завершився 28 квітня.
Олімпійська кваліфікація до одиночних жіночих змагань із бадмінтону відбувалася за рейтингом Світової федерації бадмінтону (BWF). Бугрова посіла в ньому 74-те місце.
Бугрова стала єдиною українкою в межах топ-100 олімпійського рейтингу. Її найближча переслідувачка серед "синьо-жовтих" - 18-річна Євгенія Кантемир на 221-й сходинці.
Бадмінтон - 18-й вид спорту, в якому Україна буде представлена на Олімпіаді 2024 року. Загальна кількість українських атлетів, які здобули ліцензії на Ігри-2024, зросла до 96.
- 18 - футбол
- 16 - легка атлетика
- 9 - стрибки у воду
- 8 - фехтування
- 7 - веслування
- 7 - художня гімнастика
- 6 - спортивна гімнастика
- 5 - стрільба
- 4 - плавання, боротьба
- 3 - академічне веслування
- 2 - велоспорт, артистичне плавання
- 1 - бокс, сучасне п'ятиборство, важка атлетика, стрільба з лука, бадмінтон.
Нагадаємо, Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Україна буде представлена в абсолютно новій дисципліні - у змішаній марафонській естафеті зі спортивної ходьби.
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