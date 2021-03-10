В Україні вперше відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону [ Редактировать ]
Євро-2021 з бадмінтону вперше в історії відбудеться в Україні. Чемпіонат Європи прийматиме столичний Палац спорту з 27 квітня по друге травня. До речі це перші у світі змагання такого масштабу в часи пандемії. В них мають взяти участь 34 країни.
А за результатами турніру - визначать учасників Олімпійських ігор, які відбудуться в Токіо влітку. На континентальній першості розіграють п'ять комплектів медалей у чоловічому й жіночому одиночних та парних розрядах, а також у змішаних парних розрядах.
Через епідемію коронавірусу кількість учасників буде зменшено в усіх категоріях. А от щодо глядачів, питання залишається відкритим.
Олексій Дніпров, президент Федерації бадмінтону України:
Мені дуже хотілося сьогодні оголосити про продаж квитків, але наразі ми не можемо цього зробити, на сьогоднішній день констатуємо факт, що глядачів на трибуни ми не запрошуємо.
Джиммі Андерсен, заступник генерального секретаря Європейської конфедерації бадмінтону:
Ми очікуємо, що прибудуть близько 250 спортсменів із Європи. Наразі вже підтвердила участь 31 країна, але ми сподіваємося, що будуть представлені 34 країни наприкінці квітня.
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