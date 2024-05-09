Ментальне здоров'я українців: у Києві відбувся захід "Ти як?" [ Редагувати ]
77% українців відчувають симптоми стресу, сильної знервованості. На 20% зросла кількість діагностованих нових захворювань. Лише за 4 місяці цього року діагноз посттравматичний стресовий розлад встановили п'яти з половиною тисячам українців. Таку статистику озвучила Перша леді України Олена Зеленська на заході, присвяченому місяцю обізнаності про ментальне здоров'я. Подробиці в наступному матеріалі.
12-річна українка, яка залишилася без ніг після удару росіян по краматорському вокзалу, на протезах здолала Бостонський марафон. Вона - символ всеукраїнської стійкості. Й уособлення українського народу: від рятувальника, який вчасно доставив дитину в лікарню, до медика, який допоміг їй встати. Українська стійкість - у взаємодопомозі, наголосила Перша леді України Олена Зеленська на відкритті заходу "Ти як?", який відбувся в межах "Місяця обізнаності про ментальне здоров'я".
Олена Зеленська, Перша леді України:
Моє переконання, що українська стійкість у взаємодопомозі. У тому, що ми діємо, у здатності проживати кожну мить якісно і планувати майбутнє. Ми маємо разом згенерувати відповідь на досвід колективної травми, щоби вистояти та перемогти, зцілити рани та відродитися новим життям.
Це і є метою Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", ініційованою Оленою Зеленською, в рамках якої відбувся захід. Українці поділилися власними історіями стійкості. Сільська вчителька з прикордонного Миропілля Сумської області Олена Влезько - не полишила рідного дому та своїх учнів. Кожного дня під ворожими обстрілами навчає школярів дистанційно, з підвалу власного будинку.
Олена Влезько, вчителька початкових класів:
Коли в нас обстріл, то я кажу, діти, обстріл, ми відмикаємося від зустрічі. Діти сказали - в нас же не стріляє. Давайте нам урок, я знала, що в нас із підвалу інтернет тягне. Взяла ноутбук на коліна і так ми із підвалу проводимо уроки.
У батьків була така можливість перевести дітей у місто Суми на очне навчання. Але вони сказали ні. Ми з вами до кінця. Це для мене найкращі слова. Найкраща похвала.
Філософи, культурологи, психіатри - розкривають формулу української стійкості.
Наталія Кривда, професор КНУ ім. Т. Шевченка:
І культурною, і політичною, і поведінковою практикою українського народу є горизонтальні зв'язки. Від поведінкової толоки всі разом збираються, щоби допомогти сусіду, до мільйонноруких волонтерських рухів. Це не рух зверху, а рух зсередини суспільства.
Олег Романчук, дитячий психіатр, директор Інституту психічного здоров'я Українського Католицького Університету:
Ядром стійкості є цінності. Те, заради чого ми живемо. У серці наших цінностей є любов. І це є така сила неймовірна. Воїни йдуть в бій за любов. І готові віддати життя за те, щоб їхні діти мали життя. Дуже важлива річ в українській стійкості - це діяти. Братися до праці. Стрій.
На думку військового капелана отця Андрія Зелінського, стійкість - це про навчання. Війна має стати для кожного школою життя.
Андрій Зелінський, радник Глави УГКЦ зі стратегії комунікації, військовий капелан:
Мабуть, одним з основних завдань нашого часу - є допомогти українцям, дбати про те, аби хаос працював на нашу силу. Час викликів - це наш час. Бойовий досвід має стати для українців школою життя.
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