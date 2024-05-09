77% українців відчувають симптоми стресу, сильної знервованості. На 20% зросла кількість діагностованих нових захворювань. Лише за 4 місяці цього року діагноз посттравматичний стресовий розлад встановили п'яти з половиною тисячам українців. Таку статистику озвучила Перша леді України Олена Зеленська на заході, присвяченому місяцю обізнаності про ментальне здоров'я. Подробиці в наступному матеріалі.

12-річна українка, яка залишилася без ніг після удару росіян по краматорському вокзалу, на протезах здолала Бостонський марафон. Вона - символ всеукраїнської стійкості. Й уособлення українського народу: від рятувальника, який вчасно доставив дитину в лікарню, до медика, який допоміг їй встати. Українська стійкість - у взаємодопомозі, наголосила Перша леді України Олена Зеленська на відкритті заходу "Ти як?", який відбувся в межах "Місяця обізнаності про ментальне здоров'я".

Олена Зеленська, Перша леді України:

Моє переконання, що українська стійкість у взаємодопомозі. У тому, що ми діємо, у здатності проживати кожну мить якісно і планувати майбутнє. Ми маємо разом згенерувати відповідь на досвід колективної травми, щоби вистояти та перемогти, зцілити рани та відродитися новим життям.

Це і є метою Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", ініційованою Оленою Зеленською, в рамках якої відбувся захід. Українці поділилися власними історіями стійкості. Сільська вчителька з прикордонного Миропілля Сумської області Олена Влезько - не полишила рідного дому та своїх учнів. Кожного дня під ворожими обстрілами навчає школярів дистанційно, з підвалу власного будинку.

Олена Влезько, вчителька початкових класів:

Коли в нас обстріл, то я кажу, діти, обстріл, ми відмикаємося від зустрічі. Діти сказали - в нас же не стріляє. Давайте нам урок, я знала, що в нас із підвалу інтернет тягне. Взяла ноутбук на коліна і так ми із підвалу проводимо уроки.

У батьків була така можливість перевести дітей у місто Суми на очне навчання. Але вони сказали ні. Ми з вами до кінця. Це для мене найкращі слова. Найкраща похвала.

Філософи, культурологи, психіатри - розкривають формулу української стійкості.

Наталія Кривда, професор КНУ ім. Т. Шевченка:

І культурною, і політичною, і поведінковою практикою українського народу є горизонтальні зв'язки. Від поведінкової толоки всі разом збираються, щоби допомогти сусіду, до мільйонноруких волонтерських рухів. Це не рух зверху, а рух зсередини суспільства.

Олег Романчук, дитячий психіатр, директор Інституту психічного здоров'я Українського Католицького Університету:

Ядром стійкості є цінності. Те, заради чого ми живемо. У серці наших цінностей є любов. І це є така сила неймовірна. Воїни йдуть в бій за любов. І готові віддати життя за те, щоб їхні діти мали життя. Дуже важлива річ в українській стійкості - це діяти. Братися до праці. Стрій.

На думку військового капелана отця Андрія Зелінського, стійкість - це про навчання. Війна має стати для кожного школою життя.

Андрій Зелінський, радник Глави УГКЦ зі стратегії комунікації, військовий капелан: