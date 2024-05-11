США посилили українську армію, передавши їй більшу частину озброєнь з попереднього пакету допомоги.

Це сталося після виділення фінансування, про що повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі за даними Reuters.

Дещо з першого пакету оборонної допомоги, який ми оголосили в рамках закону про додаткове фінансування того ж дня, деякі з цих речей вже перебувають у розпорядженні бійців ЗСУ, - заявив Кірбі.

Кірбі зазначив, що він не може розголошувати, яке саме озброєння вже прибуло до України, а яке ще в дорозі, через міркування безпеки. Проте він відзначив, що прискорити доставку дозволив розміщення допомоги на складах у Європі.

Нагадаємо, Канада вирішила оголосити про виділення Україні нової військової допомоги. Йдеться про посилення ППО.