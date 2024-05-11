Частина озброєння з попереднього пакету допомоги США вже на позиціях ЗСУ, - Білий дім [ Редагувати ]
США посилили українську армію, передавши їй більшу частину озброєнь з попереднього пакету допомоги.
Це сталося після виділення фінансування, про що повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі за даними Reuters.
Дещо з першого пакету оборонної допомоги, який ми оголосили в рамках закону про додаткове фінансування того ж дня, деякі з цих речей вже перебувають у розпорядженні бійців ЗСУ, - заявив Кірбі.
Кірбі зазначив, що він не може розголошувати, яке саме озброєння вже прибуло до України, а яке ще в дорозі, через міркування безпеки. Проте він відзначив, що прискорити доставку дозволив розміщення допомоги на складах у Європі.
Нагадаємо, Канада вирішила оголосити про виділення Україні нової військової допомоги. Йдеться про посилення ППО.
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