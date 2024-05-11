Черговий рекрутинговий центр відкрила третя окрема штурмова бригада ЗСУ. Цього разу в Одесі. Як саме він працює? Які вакансії пропонують добровольцям та які вимоги висувають до новобранців? Андрій Анастасов з'ясовував.

Легендарна Третя окрема штурмова бригада. Бахмут, Авдіївка, звільнення Херсонщини… Підрозділ пройшов найзапекліші ділянки фронту, має величезний бойовий досвід - а тепер готовий ним ділитися.

Саме тому в Одесі відкрився рекрутинговий центр. Щоб потрапити сюди на співбесіду - спершу треба залишити заявку на сайті бригади. І головне - мати мотивацію.

Позивний "Тренер", керівник рекрутингового центру третьої окремої штурмової бригади ЗСУ:

Для нас "Україна понад усе" - це незвичайні слова. Насправді кожен наш боєць готовий віддати життя за Україну, але в бій ми йдемо не для того, щоб віддати своє життя, а забрати більше життів ворогів. І тому ми відрізняємось від інших - ми ніколи не скаржимось на те, що нас направляють на той чи іншій важкий напрямок: ми готові виконувати цей святий обов'язок.

У центрі зазначають: жодних повісток тут не видають - усе добровільно. Протягом двох-трьох місяців новобранці тренуються у навчальному центрі. А для тих, хто ще не зовсім впевнений у своїх силах - передбачений тестовий тижневий вишкіл.

Позивний "Тренер", керівник рекрутингового центру третьої окремої штурмової бригади ЗСУ:

Якщо він вагається, ще не готовий вступити до війська, то ми пропонуємо йому відчути стати воїном, і саме пройти вишкіл, який називається "Хто ти, воїне?", де інструктори з бойовим досвідом допоможуть визначити у вас сильні сторони, і саме обрати ту військову професію, де ви будете максимально ефективні.

У бригаді кажуть: найбільше зараз потребують піхотинців, але в цілому очікують фахівців усіх військових спеціальностей. Готові навчати бійців та вдосконалювати їхні фізичні й професійні навички.

Позивний "Дєд", боєць третьої окремої штурмової бригади ЗСУ:

Дуже потрібні водії вантажівок, механіки - маються на увазі механіки, які вміють це робити, тобто ремонтувати техніку. Знов таки, в нас є західна техніка, яку не кожен механік вміє ремонтувати. Тобто цьому треба навчити людину, і насправді кухарі теж потрібні.

У рекрут-центрі завжди готові відповісти на всі додаткові запитання. А такі - з'являються дуже часто.

Позивний "Тіно", співробітник рекрутингового центру третьої окремої штурмової бригади ЗСУ:

Вчора був хлопчина, він прийшов, каже: от хочу служити в бригаді, але зараз у мене є певні проблеми з коліном, я не можу фізично, от в мене є IT-спеціальність, я розбираюсь в тому і в тому. Звичайно, таку людину ми беремо, відправляємо в Київ, і там уже безпосередньо люди, які на місці, вони дивляться.

Рекрутинговий центр третьої штурмової в Одесі - вже четвертий в Україні. Раніше такі самі представництва бригади відкрилися в Києві, Львові та Дніпрі. Усю додаткову інформацію можна знайти у соцмережах підрозділу та на офіційному сайті.