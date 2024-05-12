У Києві діти з особливими освітніми потребами влаштували концерт [ Редагувати ]
Концерт, де головні артисти - діти з особливими освітніми потребами. Такий захід влаштували у Києві до Дня матері. І там теж знайшлося місце для благодійності. Виступи бачив Анатолій Журавльов.
В палаці культури "Дарниця" гамірно та велелюдно. В холі - благодійний ярмарок. На розкладках представлені роботи дітей та молоді з особливими потребами, а також їхніх педагогів.
Олена Погоріла, дефектолог спеціальної школи № 10 Дарницького району Києва:
Хто любить робити намисто, хто любить робити мило, свічки своїми руками. Можете звернути увагу - ще й дітки робили поробки такі гарні, патріотичні.
І це лише розігрів перед урочистим заходом. Головне дійство відбуватиметься на сцені. Діти представлятимуть ще й свої артистичні таланти.
Наталя Друзенко, організаторка концерту "Діти безмежних можливостей":
Ідея заходу була саме в тому, щоб учасниками були діти та молодь з інвалідністю, в тому числі й ментальною. Але у нас тут дуже багато різних учасників - до нас ще приїхали колективи професійні, підтримати учасників. На сцені 125 дітей, із них - 85% це діти та молодь з особливими освітніми потребами
І ось концерт починається. Учасники показують свої танцювальні постановки. В них - і драйв...
І народний колорит.
Співи, гра на інструментах...
Організаторка концерту каже: творчість - невід'ємна складова для розвитку дітей з особливими потребами - і психологічного, і фізичного. А ще можливість соціалізуватися.
Наталя Друзенко, організаторка концерту "Діти безмежних можливостей":
Інклюзія має бути в першу чергу в суспільстві. Тобто суспільство має прийняти дітей, молодих людей, вони мають їх побачити - вони є в нашому житті, вони нікуди не ділися. Війна не відмінила їх існування, вони так само живуть як й інші українці, так само долають труднощі. Але їм це набагато важче робити. Понад усе на розвиток впливають позитивні емоції. І саме виступи на сцені дають можливість потужного вибуху позитивних емоцій.
Концерт пройшов за підтримки місцевих посадовців - саме вони допомогли з пошуком локації. В Києві такий масштабний захід для дітей з особливими потребами став першим від доковідних часів. В планах організаторів зробити його щорічним.
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