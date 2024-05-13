На Донеччині Сили оборони збили російський штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
Збройні сили України знищили російський літак у Донецькій області. А на Харківському напрямку ворог втратив 25 одиниць техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що росіяни знищили Су-25 росіян у Донецькій області.
Окрім цього на Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку - до 14, на Краматорському напрямку - до 31, на Покровському напрямку - до 31.
На Торецькому, Куп'янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, контролюється українськими підрозділами.
Нагадаємо, під час наступу на Харківщині російські війська захопили цивільних українців у полон.
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