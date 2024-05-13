Місто Вовчанськ на Харківщині "перетворюється" на Бахмут чи Мар'їнку через постійні удари та наступ росіян. Про це в ефірі Українського Радіо заявив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

За три дні з початку російського наступу Вовчанськ "постраждав так, як не страждав з 2022 року". Окупанти застосовують велику кількість керованих авіаційних бомб.

Це бомба вагою 250, а то й 500 кілограм, яка може знести багатоповерхову будівлю. У якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку... Постраждає будь-який місцевий житель, який залишається неевакуйованим.

Ціллю ворога є не лише українські захисники, а й поліція та рятувальники. Тому для евакуації мирних жителів використовують броньові машини.

Росіяни вдаються до тактики випаленої землі, коли спочатку йде інтенсивний обстріл певної території з артилерії та авіації А потім заходять штурмовики.

Військовий журналіст і головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов пише:

На напрямку Вовчанська ворог зайшов на околиці Вовчанську на крайні вулиці та на Вовчанський мʼясокомбінат. Але місто практично повністю залишається під нашим контролем, просунутись вглиб ворогу не дозволили. Під Вовчанськом наша артилерія та дрони ефективно працюють по піхоті, і втрати противника значні. Я знаходжусь тут, так що бачу обстановку на власні очі. У місті посилюється оборона. Ворог діє активно, групи піхоти намагаються пробити на різних дільницях наші бойові порядки.

За даними пабліка DeepState, противник продовжує підбиратися до Вовчанська, закріплятися на околицях для подальшого заходу в місто. Наші бійці зустрічають ворога вогнем і докладають зусилля, щоб стримати натиск. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення. Були численні повідомлення про зайняття ворогом н.п. Гатище, але інформація перебуває на уточненні. Бої тривають.