В українській Прем'єр-лізі з футболу завершилися матчі 28-го туру. Впродовж трьох днів з 11 до 13 травня відбулися 8 поєдинків чемпіонату України.

Центральним стало "українське класичне" між "Шахтарем" та "Динамо". Зустріч лідерів чемпіонату визначила золотого призера: "гірники" мінімально обіграли киян (1:0) і стали недосяжними в турнірній таблиці.

"Шахтар" продовжив переможну серію в УПЛ до 15 матчів. Натомість "Динамо" перервали 17-матчеву серію без поразок.

Результати матчів 28-го туру УПЛ

"Ворскла" (Полтава) - "Минай" 2:3

"Оболонь" (Київ) - "Рух" (Львів) 0:0

"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) 1:0

"Олександрія" - "Дніпро-1" (Дніпро) 1:0

"Чорноморець" (Одеса) - "Металіст 1925" (Харків) 3:0

"Кривбас" (Кривий Ріг) - "Полісся" (Житомир) 0:1

"Колос" (Ковалівка) - ЛНЗ (Черкаси) 1:3

"Зоря" (Луганськ) - "Верес" (Рівне) 1:1

Також за підсумками 28-го туру УПЛ визначився повний список призерів чемпіонату. Після поразки "Кривбаса" від "Полісся" (0:1) срібним призером стало "Динамо", а бронзовим - самі криворіжці.

"Кривбас" вперше у новітній історії здобули бронзові медалі чемпіонату України з футболу. Перед цим клуб з такою назвою виборював їх у сезонах 1998/99 та 1999/2000.

Турнірна таблиця УПЛ після 28 турів

"Шахтар" (Донецьк) - 70 очок (28 матчі), 62:21 (різниця голів)

"Динамо" (Київ) - 63 очки (28), 62:26

"Кривбас"(Кривий Ріг) - 54 очки (28), 47:27

"Дніпро-1" (Дніпро) - 48 очок (28), 37:26

"Рух" (Львів) - 46 очок (28), 41:29

"Полісся" (Житомир) - 46 очок (28), 34:27

ЛНЗ (Черкаси) - 35 очок (28), 28:33

"Зоря" (Луганськ) - 32 очки (28), 28:34

"Чорноморець" (Одеса) - 32 очки (28), 38:43

"Олександрія" - 30 очок (28), 25:36

"Ворскла" (Полтава) - 30 очок (28), 27:44

"Колос"(Ковалівка) - 29 очок (28), 19:28

"Оболонь" (Київ) - 26 очок (28), 17:35

"Верес" (Рівне) - 24 очки (28), 27:43

"Минай" - 22 очки (28), 24:45

"Металіст 1925" - 22 очки (28), 28:52

Чемпіон України отримає путівку до плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, а срібний призер - до другого відбіркового раунду. Третя та четверта команди потраплятимуть до другого кола відбору Ліги конференцій.

13-14 команди проводитимуть стикові матчі з представниками Першої ліги за збереження місця в елітному дивізіоні. Передостання та остання команди за підсумками чемпіонату вилітають до другого дивізіону.

Матчі 29-го туру УПЛ відбудеться в один день - у неділю, 19 травня. Центральними стануть ігри "Динамо" - "Кривбас" та "Дніпро-1" - "Шахтар", в якій між собою гратимуть команди з ТОП-4.