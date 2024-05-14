Похолодання в Україні. На Заході та Вінниччині синоптики прогнозували на сьогодні навіть заморозки до мінус п'яти. Страждає врожай. На Запоріжжі, приміром, фермери рятують грядки. Травневе похолодання вже знищило частину городини та фруктів. Масштаби збитків вражають, кажуть аграрії. Більше про ситуацію з врожаєм та очікування фермерів дізналась Інна Гогой.

Поля цього господарства вкриті міцною плівкою. Так фермери рятують майбутній врожай від травневих приморозків. Через примхи погоди, Олександр вже втратив майже півтора мільйона гривень. Каже, за тиждень на цій ділянці планував збирати перші огірки. Втім, майже уся городина померзла і тепер всихає.

Все померзло, все пропало, огірочки наші. А тут, он бачите, вже який.

Після приморозків на полі пожовтіли приблизно 40 тисяч кущів морозостійкої капусти. Ймовірно, її доведеться скосити й заново засівати ділянку.

Листок сохне та іде в серединку. Тут вона ще не зав'язалась, вона ще тільки повинна почати в'язатись і потрошку з кожним днем. Вона жовтіє і пропадає, картина кожен день стає все гірша й гірша.

Кукурудзу вже теж не врятувати.

Засохла і вже немає, серединки вже немає, от бачите, серединка пропала повністю. І вже надії, що хоч щось тут виживе, вже немає.

Травневі приморозки фіксують вже вдруге за тиждень. Подекуди температура ґрунту падає до мінус п'яти градусів.

Олександр, фермер:

Найбільше у нас постраждала капуста, кукурудза повністю вимерзла, огірок. Можливо, щось відійде. По огірку і кабачок також, можливо, щось відійде десь. Ну відсотків 50, я думаю, ми врятуємо. Ще по кабачку щось буде, також у нас є випади по баштану.

Як можуть, люди рятують свій врожай і на присадибних городах.

Наталія, жителька Запорізького району:

Ну, стараємося спасати, хто як може. Хто соломою, хто сіном, хто плівкою, хто агроволокном. Коли воно й летить, ми його мостимо, а воно летить, ну, як можемо, так і спасаємо, клубнику спасаємо, картоплю спасаємо.

На грядках у Наталі примерзла картопля, помідори та перець. Жінка каже, для неї город - це її хобі та головне джерело овочів.

Наталія, жителька Запорізького району:

Ми тільки для себе. Любимо городи й трішечки ними займаємось. Час іде і відволікаємось трошечки від других справ.

Схожа ситуація і в сусіда Віктора. У нього знищені не лише овочі, а й фрукти та ягоди. Шовковиця і виноград - геть чорні.

Віктор, житель Запорізького району:

Ну все, воно ж примерзло, вже не буде, тому що виноград же зацвів, вже цвів такий хороший. Думав, урожай дуже буде хороший. Нічого не осталось.

У департаменті агропромислового розвитку кажуть, від заморозків постраждала саме Лівобережна частина області. Деякі господарства втратили до половини врожаю. Померзли картопля та баштанні культури, черешня і слива. Масштаби збитків ще з'ясовують. Фермерів закликають фіксувати наслідки.

Олександр Ясинецький, в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної військової адміністрації:

Будуть складені акти, буде отримано через торгово-промислову палату сертифікати на форс-мажорні обставини, вони зможуть бути звільнені від сплати деяких податків з тієї території, яка постраждала, не з усієї території.

Синоптики пояснюють, травневі заморозки на Запоріжжі - не є аномалією. Підтверджують це й самі фермери. Але додають, збитків таких масштабів ніхто не очікував. І розслаблятися зарано.