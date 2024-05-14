Кампанія проти “Укренерго” повʼязана із перевіркою НБУ в банку “Альянс”, що може скінчитися виведенням з ринку – джерело

Опоненти Національної енергетичної кампанії “Укренерго” у справі про борг на 1,4 млрд грн. за електроенергію, поставлену Ігорю Коломойському, хочуть “відбілити” репутацію банку “Альянс”, який не виконав своїх гарантійних зобовʼязань перед держкомпанією. Це може бути повʼязано з тим, що у фінустанові відбувається перевірка Національного банку України. Вона може закінчитися виведенням банку з ринку, повідомляє джерело видання у фінансовому секторі.

Напередодні низка ЗМІ розповсюдила матеріали, зроблені із посиланням на відеосюжет журналіста Сергія Іванова щодо ситуації, що склалась довкола боргу компанії “Юнайтед Енерджі” перед НЕК “Укренерго” за електроенергію, поставлену на початку повномасштабного російського вторгнення.

Компанія, яку повʼязують із Ігорем Коломойським, завинила перед Укренерго близько 1,4 млрд грн. з урахуванням пені за прострочений платіж. У випадку невиконання зобовʼязань, борг мав бути погашений за рахунок гарантій, виданих банком “Альянс”. Співрозмовник агентства звертає увагу, що в сюжеті Сергій Іванов повністю стає на бік фінустанови, а також зводить ситуацію до особистого знайомства голови Укренерго Володимира Кудрицького та Коломойського через те, що перший раніше працював в компаніях олігарха.

Раніше голову правління банку «Альянс» було оголошено в розшук через кримінальне провадження щодо перевищення повноважень під час видачі гарантій на велику суму потенційно проблемному позичальнику – компанії “Юнайтед Енерджі” – що в результаті призвело до завдання збитків державі. Сам банк вважає свою відмову платити за гарантіями виправданою, оскільки Укренерго нібито неналежним чином оформило запит на виплату. При цьому інші запити, оформлені аналогічним чином за гарантіями щодо цієї ж компанії “Альянс” чомусь задовольняв, писали ЗМ

Джерело на фінансовому ринку відзначає, що активізація медійної кампанії з “відбілювання” репутації банку та перекладанню провини за ситуацію, що склалась, виключно на Укренерго та “Юнайтед Енерджі”, збіглась у часі з можливими перевірками НБУ в фінустанові.

“В медіа масово зʼявляються публікації щодо “чистоти” “Альянсу” навіть попри кримінальну справу НАБУ і оголошення в розшук голови правління банку. Можливо, причина у перевірках, які уже почалися. І результати можуть бути непередбачуваними, аж до виведення банку з ринку через систематичні порушення. Причиною – непрозора звітність, неправомірна видача гарантій, а згодом і відмова їх обслуговувати”, - відзначає наш співрозмовник.

Раніше повідомлялось, що через блокування “Альянсом” в судах погашення зобовʼязань “Юнайтед Енерджі” за гарантіями перед НЕК “Укренерго”, борг перед державою за поставлену електроенергію становить близько 1,4 млрд грн. Банк Альянс надавав й інші гарантії (на вересень 2023 вони перевищили 7 млрд грн) і бере участь у низці кримінальних справ, повʼязаних з відмовою задовольнити вимоги кредиторів, зокрема Міноборони, Національної служби здоров'я, Оператора газотранспортної системи України, "Нафтогаз Трейдинг" та Адміністрації морських портів України. Банк фігурує у матеріалах кримінального провадження № 42017000000000445 від 17.02.17, про те, що через банк у 2017-2018 керівництво газових компаній Дмитра Фірташа могло незаконно виводити кошти, що призвело до збільшення боргу перед Нафтогазом.