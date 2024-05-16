Від давніх традицій до сучасних трендів. Спеціально до Дня вишиванки наша знімальна група вирушила в експедицію на мальовничу Полтавщину в гості до решетилівських майстринь, щоб дізнатися про тонкощі знаменитої на всю Україну техніки вишивання "біле по білому", яку хочуть внести у перелік об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

А ще ми розкажемо вам про модні вишивані тренди й одягнемо в сучасну вишиванку народну артистку України - Марію Бурмаку.

Олена Логінова, кореспондентка:

Прямо зараз ми вирушаємо з вами в експедицію на Полтавщину. Будемо досліджувати особливу традицію українських вишиванок, а саме техніку "біле по білому". А проведе експедицію нам Марина Соботюк. Мариночко, скажи що нас чекає у подорожі?

Марина Соботюк - популяризаторка традицій української культури:

Ми з вами відвідаємо Решетилівський центр вишивки та ткацтва, наші майстри покажуть особливості техніки вишивки. Я взяла з собою вишиванку і хочу щоб мене навчили техніки "біле по білому".

Олена Логінова, кореспондентка:

Я думаю, що буде дуже цікаво. Що ж вирушаємо, бо їхати далеко.

Марина Соботюк - популяризаторка традицій української культури:

Поїхали.

Олена Логінова, кореспондентка:

Марино, поки ми їдемо розкажи, а в чому унікальність для України ось цієї техніки вишивання "біле по білому"?

Марина Соботюк, популяризаторка традицій української культури:

Це наш нематеріальний культурний спадок, який Україна у минулому році подала до ЮНЕСКО, під захист ЮНЕСКО, і це той ідентичний також код, який буде нас вирізняти у всьому світі.

І ось ми в мальовничому містечку Решетилівка. Всеукраїнський центр вишивки та килимарства впізнаємо одразу по білосніжних орнаментах на вікнах. На порозі нас зустрічає майстриня - Надія Вакуленко.

Опановувати тонкощі вишивки "біле по білому" будемо у виставковій залі. Пані Надія несе білі нитки. І готові вишивки для прикладу.

Олена Логінова, кореспондентка:

Зараз в нас вже все готово, починаємо вивчати традицію вишивання технікою "біле по білому". І про все нам розкаже пані Надія Вакуленко - заслужений майстер народної творчості України. Пані Надія, як зародилася взагалі решетилівська вишивка?

Надія Вакуленко, заслужений майстер народної творчості України:

Решетилівська вишивка споконвіків тут. В Решетилівці була потужна фабрика художніх промислів, яка проіснувала 100 років...

Тепер майстри Решетилівського центру вишивки продовжують давню традицію. Техніка "біле по білому" неймовірно різноманітна. Вишивають майстрині переважно на вИсокоякісному льоні. Взагалі існує близько 20 технік "біле по білому". А от самих швів - ви тільки уявіть - понад 200!

Марина Соботюк, популяризаторка традицій української культури:

Це мистецтво, це так зі смаком, це така естетика і краса.

Надія Вакуленко, заслужений майстер народної творчості України:

Решетилівська вишивка відрізняється від інших областей багатством орнаменту. Тому що Решетилівський орнаменти поєднують в собі 5 -6- 7 технік вишивки.

Решетилівські сорочки стали відомі у світі - їх замовляли і дарували знаменитостям, політикам, акторам. 55 років тому Решетилівські майстрині створили вишиту сорочку для італійської акторки Софі Лорен для фільму "Соняшники"

Олена Логінова, кореспондентка:

А що оце за сорочка?

Надія Вакуленко, заслужений майстер народної творчості України:

Я хочу показати ось таку дуже красиву сорочку, дуже така ажурна. Це моя авторська така розробка, таку сорочку ми робили для Бориса Джонсона.

На виготовлення однієї вишиванки "біле по білому" може піти від кількох тижнів - до пів року. Подивімося на готові вишиті сорочки решетилівських майстринь. Від краси розбігаються очі. Ось приміром традиційна "чернігівська сорочка " - поєднання червоного й білого, "подільська вишиванка" і знаменита "гадяцька сорочка" виконана у білому та синьому кольорах.

А ось ця білосніжна весільна сукня - гордість решитилівських майстринь.

Надія Вакуленко, заслужений майстер народної творчості України:

Подивіться, яка вона неймовірна тканина спадаюча, легка... В минулому році були запрошені в Страсбург в Раду Європи. Проєкт "Нескорена переможна оновлена Україна". Оця сукня була символом цієї Українки. Ми спеціально для цього замовляли настоящий вінок - настоящий, бачите, колись наші бабусі в таких виходили заміж...

А ще нас з Мариною одягнули у такі традиційні корсетки. Колись майже кожна українка обов'язково мала такі у своєму гардеробі. Оздоблені оксамитовим орнаментом і ось такими вишуканими склАдками позаду.

Я дуже вражена. Зараз все традиційне в тренді.

Олена Логінова, кореспондентка:

І тепер до сучасних трендів у світі вишиванки. Ми з вами у студії дизайну, її власниця Оксана Полонець. Вітаємо. Оксано, розкажіть, на скільки зараз вишиванка популярна?

Оксана Полонець, дизайнерка:

Вишиванка - це вже можна сказати український бренд, і вона популярна зараз не тільки в Україні, а і закордоном, тому українці показали свою мужність. І таким чином кожен кожна людина в світі хоче підтримати Україну.

Оксана вже понад 15 років займається дизайном саме українських вишитих сорочок. Тут понад 300 різних моделей.

Оксана Полонець, дизайнерка:

Це сучасна блуза на запах, вона дуже класно пасує і до брюк, до прямої класичної спіднички, такі блузі у нас клієнти обирають для якихось ділових зустрічей, для якихось таких вишуканих, будь ласка, і в ресторан можна вдягти, на вечір - це буде розкішний вигляд.

Оксана каже, зараз вишиті сорочки популярні серед людей будь якого віку Демонструє нам молодіжну сукню.

Оксана Полонець, дизайнерка:

Це вже сучасне поєднання - дизайнерська задумка Це моя така ідея поєднувати прозорі тканини вишивкою на контрасті. І, до речі, такого плану сукні гарно пасують до спортивного взуття: білі кеди чи мокасини - зараз це тренд.

Також у пані Оксани широкий вибір "весільних суконь" у національному стилі. Дизайнерка каже: зараз такі моделі користуються неаби яким попитом.

Олена Логінова, кореспондентка:

Вишиванки дуже популярні і серед українських зірок. У деяких є навіть власні колекції. І прямо зараз зустрічаємо Марію Бурмаку - народну артистку України.

Марія Бурмака, народна артистка України:

Я дуже мріяла з вами познайомитись і побувати тут.

Олена Логінова, кореспондентка:

Марія, сьогодні будемо підбирати для вас образ - вишиванку. У стилі "біле по білому " чи яку ви хочете?

Марія Бурмака, народна артистка України:

У мене багато вишиванок. Але я знаю, що у пані Оксани особливо гарні вишиванки "біле по білому", і мені дуже хотілося...

Марія і пані Оксана вибирають сорочку стилізовану під сучасну блузу.

Марія Бурмака, народна артистка України:

От моя сорочка зі Слобожанщини, я сама родом з Харкова. Може, ви мені порадите, щоби мені пасувало до фігури до лиця. До краю походження...

Оксана Полонець, дизайнерка:

Тут поєднання знову ж таки ажурна техніка неймовірних геометричних орнаментів, вишитих на натуральній тканині. Це, до речі, коноплі.

І довершують образ Марії ось таким блакитним намистом.

Так делікатно виглядає. Просто ніби засвічується. Вона абсолютно невагома. Дуже красива, виглядає розкішно і стриманно... І ця техніка - це те, що я хотіла - вишивка ніби біла хмаринка...

Олена Логінова, кореспондентка:

Марія ми знаємо, що ви настільки любите вишиванки , що у вас є своя колекція ... І от кілька з них ви принесли нам показати. Розкажіть, що це за вишиванки.

Марія Бурмака, народна артистка України:

Я дійсно дуже люблю вишиванки. Я вважаю, що це оберіг. Це слобідська вишиванка, вона довга, власне техніка - "біле по білому".

Олена Логінова, кореспондентка:

Ми вітаємо всіх українців з Днем вишиванки.

Марія Бурмака, народна артистка України: