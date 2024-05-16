Через постійні обстріли та загрозу можливого наступу на Сумщину у Львівську область виїжджають жителі прифронтових регіонів. Люди не чекають офіційної евакуації, а самостійно їдуть до західних областей.

Чи готова Львівщина їх зустріти й чи вистачить усім прихистків - з'ясовувала Христина Гашенко.

На перон львівського вокзалу прибуває потяг із Сум.

Цей потяг волонтери не зустрічають. Тут немає спеціальних евакуаційних вагонів. Більшість пасажирів самостійно виїхали зі своїх міст. Це жінки з дітьми та люди похилого віку. Усі з чималими валізами. У Польщу до дітей, які раніше евакуювалися, виїжджає Ольга Іванівна.

Ольга Іванівна, жителька Сум:

Не спокійно, люди на нервах, тим паче, що зараз ходять чутки дуже не приємні, хочуть Харків брати, Суми брати... Тяжко.

Кількість людей, які самостійно виїжджають з прифронтових міст, щодня зростає, кажуть львівські волонтери.

Іоліта Адамська, начальник центрального міжрегіонального управління Національного Агентства України з питань державної служби, волонтер:

До прикладу із міста Сум сьогодні потягом прибуло 384 пасажири. Це не є масова евакуація, це самостійне рішення людей евакуюватися у більш безпечні місця.

Виїжджає чимало українців з інших прифронтових регіонів. Вікторія з трьома дітьми - із села Червоний Лиман Покровського району, що за 30 кілометрів від лінії фронту. Жінка розповідає, останній час кількість обстріл зросла в рази. Залишатися вдома стало вкрай небезпечно.

Вікторія, жителька Донецької області:

Кожного дня, кожного вечора, 12 година ночі й почали, тобто по 3-4 прильоти - це стабільно. Вікна відкриваються, двері відкриваються, дахи зривають, і це все коли поруч тебе, це все дуже важко.

На фронті старші сини Вікорії та чоловік. Втім, залишатися в Україні жінка не хоче. Прямує до знайомих у Францію.

Вікторія, жителька Донецької області:

Я сиділа до останнього, чекала-чекала, тим більше мої хлопці всі: і діти, і чоловік там - перспективи нема. Чекати, чого чекати, з моря погоди…

Неспокійно і на Херсонському напрямку. Олена з валізами у розпачі на Львівському вокзалі. Жінка з Польщі їздила по батьків у Чорнобаївку. Але покидати свою домівку її рідні не захотіли.

Олена Вахрушева, жителька Херсонської області:

Це дуже боляче, за них переживаєш. Хотілося, щоб вони теж виїхали, не хочуть. Тому їздила, вмовляла, вмовляла - ні. Мама дзвонить, що якраз проводжала мене вчора, тут тривога була і каже, коли йшла додому вибух був. Страшно.

Більшість українців, які прибувають потягами у Львів з прифронтових областей - відразу автобусами їдуть у Польщу. А далі - по Європі. Щоб виїхати, до прикладу, ось цим мікроавтобусом у Німеччину, пасажири записуються в чергу за кілька тижнів.

Тарас, водій мікроавтобуса:

Із заходу 2-3 людей. Переважно їде схід. Переважно старша категорія, дорослі. Їдуть жінки з дітьми, з чоловіків практично немає, хіба що хтось там звільнився, іде у відпустку там до рідних. Туди й назад, або хтось має групу.

Їдуть з прифронтових регіонів і спеціальними евакуаційними потягами.

Пасажирів із Запорізького напрямку зустрічають волонтери. Розповідають, де можна отримати одноразову допомогу та пропонують тимчасове житло.

В обласній адміністрації кажуть, готові до масової евакуації - заздалегідь підготували місця у прихистках.

Галина Бордун, голова координаційного центру підтримки цивільного населення при Львівській обласній військовій адміністрації:

У нас є локації, де люди можуть проживати, і ми можемо дуже швидко реагувати, тому що маємо досвід, і Львівщина в найгарячіший період прийняла на проживання близько пів мільйона людей. І якщо говорити про те, скільки ми можемо зараз прийняти, я можу сказати точно одну річ: ми не залишимо ні однієї люди на вулиці, і ті люди, які приїдуть на Львівщину, вони точно отримають підтримку.

Зараз в регіоні відкрито 150 прихистків. Більшість це гуртожитки та орендовані приміщення громадських організацій.