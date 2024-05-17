Поліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві американського добровольця Крейга Остіна Ланга з метою його екстрадиції до Сполучених Штатів. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Імені підозрюваного офіційно не називають, але джерело в правоохоронних органах підтвердило виданню hromadske, що йдеться саме про Крейга Остіна Ланга, учасника російсько-української війни. Підтвердженням цього є татуювання на руці затриманого з написом "Molon labe", таке саме, як у Ланга.

Шевченківський районний суд Києва обрав Лангу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту до 14 липня 2024 року. Тепер прокурори готуються до процедури передачі підозрюваного до Сполучених Штатів.

Американські правоохоронці розшукують Ланга за підозрою у вчиненні низки злочинів у трьох штатах, зокрема, у вбивстві двох людей у Флориді.

Він двічі проходив військову службу в Україні: 1,5 місяця у 2016 році та менше як 1 місяць у 2022-му. Проте в Офісі генпрокурора зазначають, що у 2016-му Ланг не пройшов випробувальний термін за своїми морально-діловими якостями, а у 2022-му звільнився за власним бажанням.

ЗМІ писали, що Ланг – колишній військовослужбовець США, воював в Іраку та Афганістані, а у 2015 році приїхав до України й долучився до «Правого сектору».