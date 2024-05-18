Обстріл Харкова: Терехов розповів про наслідки [ Редагувати ]
У суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілу міста 17 травня та про ситуацію з енергопостачанням.
Вчора, в середині дня, пролунали вибухи на виробничому підприємстві міста Харкова. Там була робоча зміна, знаходились люди. На теперішню годину, на жаль, маємо 4 загиблих і 35 людей отримали поранення. Зараз у лікарні перебувають 16 людей, двоє з них у дуже важкому стані. Так цинічно обстрілювали підприємства, керованими авіабомбами, які скидають літаки з території рф.
Також він розповів про те, яка ситуація в місті з енергопостачанням.
На жаль, ситуація дуже серйозна. Сьогодні ми не маємо власної генерації, ми заживлені від інших міст України. Енергетики намагаються витримувати графіки, не все від них залежить. Але, в переважної більшості світла немає десь по три години, графіки опубліковані, люди до цього з розумінням ставляться. Коли немає світла, підприємства та комунальні служби переходять на генератори.
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