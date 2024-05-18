Окупанти другу добу поспіль штурмують Часів Яр колонами танків і БМП [ Редагувати ]
Війська рф другу добу поспіль штурмують Часів Яр у Донецькій області за допомогою техніки. У ході боїв ЗСУ вдається знищувати техніку ворога.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
У ЗСУ зазначають, що другу добу поспіль в напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку.
Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитися в наш бойовий порядок, але зазнали втрат та відступили.
Вже сьогодні росіяни задіяли танк, дві БМП та два бронеавтомобілі "Тигр". В ході бою українські захисники знищили танк та дві БМП, противник знову відступив.
Протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 116 бойових зіткнень. З початку цієї доби відбулося вже 22 бойових зіткнення, деякі з них ще тривали станом на 13:00.
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