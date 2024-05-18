13 з половиною тисяч жінок в Україні мають статус учасниць бойових дій. Військові спеціальності, з якими вони служать на фронті, ще донедавна асоціювалися з "чоловічими". Втім, українки доводять - жінки аж ніяк не гірші за чоловіків артилеристки, зв'язківиці, бойові медикині, сапери та снайперки. Втім, гендерні особливості диктують певні потреби: як-от у жіночій формі. Нагадаю, вперше зразок польової форми для жінок затвердили у Міноборони України торік у серпні. Відтоді її поступово почали постачати у підрозділи. Про тонкощі пошиття жіночого однострою далі в сюжеті.

У швейний цех сьогодні прийшла військовослужбовиця з позивним "Сонце". Жінка - доброволець, у війську з минулого року. І лише нещодавно приміряла жіночу форму. Розповідає про її переваги.

Позивний "Сонце", військовослужбовця ЗСУ:

Кітель коротший, зробили розрізи, він не заважає рухатись, тобто, якщо це був чоловічий, то він був довший, він обмежував, вужчий в стегнах, і він заважав. Якщо ти хочеш присісти, треба було робити отак.

Жіноча форма - це не лише про зручність і повагу до жінок у війську, це ще й поліпшення маневреності під час виконання службових завдань.

Це у нас відкладний комірець.

Завідувачка виробництва Олена показує особливості нової форми. На відміну від чоловічої, вона має приталений силует, звужені плечі. А ще зручний пояс.

Він на еластичній стрічці, регулює об'єм і дозволяє військовослужбовицям, які вагітні, теж носити ці штани.

Еталон польового жіночого костюма Міноборони затвердило торік у серпні. Головна його цінність - враховані особливості жіночої фігури.

Олена Тітова, завідувач виробництва швацької компанії:

Відшивається в 13 розмірах, восьми зростах і двох повнотних групах, це важливо для жінок. При запуску жіночого костюма ми хвилювались, це дуже відповідально, щось нове запускати.

Торік лише на цьому підприємстві відшили 10 тисяч комплектів жіночої форми, у 2024 році планують виготовити ще 22 тисячі.

Ярослав Скрипник, директор швацької компанії:

Раніше до цього 30 років незалежності жіночої форми не було, як ми бачимо, є тенденція і цікавість в інших силових структурах для розроблення форми саме для жінок, це тренд.

У планах Міністерства оборони - впровадити і зимовий комплект одягу для жінок, бо кількість українок у війську зростає. Зараз в ЗСУ служить 45,5 тисяч жінок, майже третина - має статус учасниць бойових дій.