Жіноча військова форма: які переваги такого одягу [ Редагувати ]
13 з половиною тисяч жінок в Україні мають статус учасниць бойових дій. Військові спеціальності, з якими вони служать на фронті, ще донедавна асоціювалися з "чоловічими". Втім, українки доводять - жінки аж ніяк не гірші за чоловіків артилеристки, зв'язківиці, бойові медикині, сапери та снайперки. Втім, гендерні особливості диктують певні потреби: як-от у жіночій формі. Нагадаю, вперше зразок польової форми для жінок затвердили у Міноборони України торік у серпні. Відтоді її поступово почали постачати у підрозділи. Про тонкощі пошиття жіночого однострою далі в сюжеті.
У швейний цех сьогодні прийшла військовослужбовиця з позивним "Сонце". Жінка - доброволець, у війську з минулого року. І лише нещодавно приміряла жіночу форму. Розповідає про її переваги.
Позивний "Сонце", військовослужбовця ЗСУ:
Кітель коротший, зробили розрізи, він не заважає рухатись, тобто, якщо це був чоловічий, то він був довший, він обмежував, вужчий в стегнах, і він заважав. Якщо ти хочеш присісти, треба було робити отак.
Жіноча форма - це не лише про зручність і повагу до жінок у війську, це ще й поліпшення маневреності під час виконання службових завдань.
Це у нас відкладний комірець.
Завідувачка виробництва Олена показує особливості нової форми. На відміну від чоловічої, вона має приталений силует, звужені плечі. А ще зручний пояс.
Він на еластичній стрічці, регулює об'єм і дозволяє військовослужбовицям, які вагітні, теж носити ці штани.
Еталон польового жіночого костюма Міноборони затвердило торік у серпні. Головна його цінність - враховані особливості жіночої фігури.
Олена Тітова, завідувач виробництва швацької компанії:
Відшивається в 13 розмірах, восьми зростах і двох повнотних групах, це важливо для жінок. При запуску жіночого костюма ми хвилювались, це дуже відповідально, щось нове запускати.
Торік лише на цьому підприємстві відшили 10 тисяч комплектів жіночої форми, у 2024 році планують виготовити ще 22 тисячі.
Ярослав Скрипник, директор швацької компанії:
Раніше до цього 30 років незалежності жіночої форми не було, як ми бачимо, є тенденція і цікавість в інших силових структурах для розроблення форми саме для жінок, це тренд.
У планах Міністерства оборони - впровадити і зимовий комплект одягу для жінок, бо кількість українок у війську зростає. Зараз в ЗСУ служить 45,5 тисяч жінок, майже третина - має статус учасниць бойових дій.
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