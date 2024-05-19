Де йдуть найважчі бої: Генштаб назвав два напрямки фронту [ Редагувати ]
Найбільша активність окупантів на фронті спостерігається на двох напрямках. Це Сіверський та Покровський напрямки.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту, найбільша активність окупантів станом на зараз спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках.
Протягом цієї доби на фронті відбулося вже 78 бойових зіткнень.
Як повідомили у Генштабі, з початку доби ворог значно активізувався на Сіверському напрямку. Окупанти намагаються прорвати оборону в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Роздолівки. На вказаній ділянці вже відбулося 20 бойових зіткнень.
На Покровському напрямку російські війська не зменшують інтенсивності атак. росіяни завдали ударів з авіації в районах Вовчого, Тимофіївки, Євгеніївки та Сокола. Ворог скинув п’ять КАБів.
Всього на цьому напрямку відбулося вже 19 атак, десять із них ще тривають.
Наступ росіян на Харківщині розпочався 10 травня. Президент Зеленський заявив 17 травня, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. За його словами, війська рф просунулися на цій ділянці фронту не більше ніж на 10 км.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росія розширила зону бойових дій на 70 км, щоб змусити Україну задіяти бригади з резерву. У Харківській області тривають важкі бої.
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