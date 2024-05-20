Смерть Раїсі матиме важкі наслідки для зміни верховного лідера Ірану - ISW [ Редагувати ]
Смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі матиме важкі наслідки для передачі влади верховного лідера.
Про це повідомляє ISW.
За даними інституту, Раїсі вважали одним із головних претендентів на те, щоб змінити Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ірану.
Хаменеї призначив Раїсі на посаду глави судової системи 2019 року і підтримав його на президентських виборах у серпні 2021 року.
"Наступні кілька днів можуть змінити найближчу і довгострокову динаміку режиму, включно з наступністю верховного лідера. Однак смерть Раїсі зрештою не змінить нинішньої траєкторії режиму, спрямованої на жорсткішу й консервативнішу внутрішню політику та агресивнішу регіональну політику", - вважають аналітики ISW.
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