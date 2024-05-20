Компанії Neuralink Ілона Маска дозволили вживити мозковий імплант другому пацієнту [ Редагувати ]
Американська нейротехнологічна компанія Neuralink отримала дозвіл влади США на вживлення мозкового імпланту Telepathy другому пацієнту. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.
Компанія Ілона Маска зобов'язалася усунути проблеми, які виникли у першого учасника випробувань, і планує впровадити ультратонкі дроти пристрою глибше в мозок нового пацієнта.
Раніше Маск повідомив про успішне вживлення 28 січня імпланту Neuralink у мозок людини. Перший доброволець, 29-річний Нолан Арбо, розповів, що 8 років тому його паралізувало внаслідок нещасного випадку, через що він не відчуває нічого нижче плечей. Чоловік міг силою думки рухати курсор шахівницею на екрані свого ноутбука, переставляючи фігури.
Однак через місяць, зазначає The Wall Street Journal, більшість вживлених в мозок Арбо ниток послабшали і більше не зчитували електричні сигнали, необхідні для перетворення його думок у рух курсора.
Ілон Маск заснував стартап Neuralink у 2017 році, вклавши в нього понад $100 млн. Компанія займається створенням інтерфейсу для зв'язку мозку та комп'ютера. Маск заявляє, що його головна мета - усунути наслідки травм головного та спинного мозку, та за допомогою спеціального чипа повернути людям втрачені здібності.
У квітні 2021 року Neuralink заявила, що навчила мавпу грати у відеогру силою думки. Пресслужба компанії опублікувала відео, на якому примат з мозковим імплантом за допомогою силою думки керує курсором на екрані монітора та грає у "Понг".
25 травня 2023 року компанія повідомила, що отримала від управління з контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів МОЗ США дозвіл на проведення клінічних випробувань на людині.
по темі
У підземній лабораторії на ядерному полігоні в Лос-Аламосі (США, штат Невада) проведено субкритичний експеримент (докритичний), повідомило Національне управління ядерної безпеки
Нове масштабне оновлення дозволить спілкуватися з AI голосом, а штучний інтелект зможе "бачити" світ навколо за допомогою камери, допомагати вирішувати завдання, працювати перекладачем в онлайн-режимі, читати казки на ніч та зчитувати ваші емоції за виразом обличчя
В ніч на суботу Земля постраждала від найбільшої геомагнітної бурі за два десятиліття. Як виявилось, сонячна активність вплинула навіть на супутники Starlink, якими володіє американський мільярдер Ілон Маск
Уже третій рік поспіль команда канадських та американських пластичних хірургів проводить на Прикарпатті реконструктивні операції на обличчі та шиї пораненим військовим і цивільним. Цьогоріч у рамках місії лікарі додали до програми ще й відновлення молочних залоз. Наскільки нагальна зараз ця проблема? Жанна Дутчак далі.
Невдовзі консульську інформацію, зокрема у телемарафоні, озвучуватиме цифровий речник Міністерства закордонних справ. Тож що таке штучний інтелект? Помічник людини чи її конкурент? Як нейромережі змінюють світ та Україну? Ярина Марків вивчала нейромережу МЗС.