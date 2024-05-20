Американська нейротехнологічна компанія Neuralink отримала дозвіл влади США на вживлення мозкового імпланту Telepathy другому пацієнту. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

Компанія Ілона Маска зобов'язалася усунути проблеми, які виникли у першого учасника випробувань, і планує впровадити ультратонкі дроти пристрою глибше в мозок нового пацієнта.

Раніше Маск повідомив про успішне вживлення 28 січня імпланту Neuralink у мозок людини. Перший доброволець, 29-річний Нолан Арбо, розповів, що 8 років тому його паралізувало внаслідок нещасного випадку, через що він не відчуває нічого нижче плечей. Чоловік міг силою думки рухати курсор шахівницею на екрані свого ноутбука, переставляючи фігури.

Однак через місяць, зазначає The Wall Street Journal, більшість вживлених в мозок Арбо ниток послабшали і більше не зчитували електричні сигнали, необхідні для перетворення його думок у рух курсора.

Ілон Маск заснував стартап Neuralink у 2017 році, вклавши в нього понад $100 млн. Компанія займається створенням інтерфейсу для зв'язку мозку та комп'ютера. Маск заявляє, що його головна мета - усунути наслідки травм головного та спинного мозку, та за допомогою спеціального чипа повернути людям втрачені здібності.

У квітні 2021 року Neuralink заявила, що навчила мавпу грати у відеогру силою думки. Пресслужба компанії опублікувала відео, на якому примат з мозковим імплантом за допомогою силою думки керує курсором на екрані монітора та грає у "Понг".

25 травня 2023 року компанія повідомила, що отримала від управління з контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів МОЗ США дозвіл на проведення клінічних випробувань на людині.