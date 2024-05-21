Без імунітету. Німецький парламент позбавив недоторканності депутата від ультраправої партії Петра Бістрона. Його підозрюють в отриманні хабарів від росії та відмиванні грошей. За що платили політику - розкаже Тетяна Логунова.

Ультраправі - утрималися, решта фракцій - "за", рішення ухвалене. Німецький Бундестаг позбавив імунітету депутата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Петра Бістрона. І дозволив прокуратурі провести обшуки в його парламентському бюро та помешканнях у Мюнхені й на іспанському острові Майорка. Підозра більш ніж серйозна - отримання хабарів та відмивання грошей.

У поле зору прокуратури Бістрон потрапив на початку квітня. Тоді німецькі та чеські журналісти-розслідувачі повідомили - депутат отримував гроші від росії. За лобіювання її інтересів. Готівку - десятки тисяч євро - політику начебто передавали представники проросійського медіаресурсу "Голос Європи". Цю інтернет-платформу пов'язують з кумом путіна Віктором Медведчуком. У своїх публікаціях журналісти посилалися на джерела у чеських спецслужбах. Їм вдалося зафіксувати момент отримання Бістроном щедрої винагороди від проросійських пропагандистів.

Сам Бістрон, звісно, усі звинувачення спростовує. Каже, став жертвою нечесної політичної боротьби. Бо він - другий номер у списку, з яким ультраправі йдуть на вибори в Європарламент. Перший номер - Максиміліан Кра. До речі, теж утрапив у скандал. Німецька поліція заарештувала його помічника за підозрою в шпигунстві на користь Китаю.

Петр Бістрон, депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини":

Рейтинги нашої партії зросли. Тому система хоче нас зламати. Такими непорядними методами! Звинувачення? Притягнуті за вуха!

У Бундестазі Бістрон з 2017. Останні кілька років він речник фракції правих популістів з питань зовнішньої політики. З парламентської трибуни Бістрон багато говорив про росію та Україну. Заявляв, що Київ не можна приймати в ЄС та НАТО. Закликав всадити Україну та росію за стіл переговорів. Та вимагав не постачати Україні зброю. Усе - в дусі кремлівських методичок.

Петр Бістрон, депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини":

Німецькі танки в Україні проти росії. Ваші діди це вже раз пробували, разом з Бандерами та Мельниками. І яким був результат? Невимовні страждання, десятки мільйонів смертей з обох сторін і, нарешті, російські танки тут, у Берліні.

Тепер Бістрону не до заяв. Якщо слідство, а потім й суд, визнають його винним у корупції та відмиванні грошей - він може забути про політичну кар'єру в Берліні та Брюсселі. Вплинув скандал і на рейтинги його політичної сили. Вони найнижчі за останній рік.