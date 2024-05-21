Тегеран просить США допомоги у розслідуванні катастрофи, у якій загинув президент країни Ібрагім Раїсі та топпосадовці. Гелікоптер з делегацією зазнав трощі у горах, коли повертався з Азербайджану. Її причини та версії - досі невідомі.

Сам Іран у жалобі та готується до позачергових виборів президента. Їх призначили на 28 червня. Як втрата очільника вплине на життя країни - головної союзниці кремля? Аналізували мої колеги.

Іранці не стримують радості. Під посольством країни у Лондоні - танці та стихійний мітинг. Діаспора святкує загибель президента, якого звинувачують у жорстоких репресіях проти опозиції.

Схоже дійство і в Берліні. Люди сповнені надій, що смерть Ібрагіма Раїсі дає шанс їхній батьківщині змінитися.

Маджид Карім, учасник мітингу:

Я дуже щасливий сьогодні, тому що ми хочемо принести свободу та демократію для Ірану. У нас є багато іранських підрозділів опору всередині Ірану. Вони дуже, дуже щасливі сьогодні. Вони також святкують!

До загиблого Ібрагіма Раїсі у противників іранського режиму назбиралося чимало претензій. За масові страти опозиції на посту головного прокурора у кінці 80-х його називали "тегеранським м'ясником". І на посаді президента з 2021 року Раїсі жорстоко придушував народні протести.

Тим часом в самому Ірані п'ятиденна жалоба. У Тегерані на площі тисячі людей оплакують свого президента.

Жителі Тегерана вихваляють загиблого політика і бояться невизначеності після його смерті.

Набі Карам, житель Тегерана:

Ми були дуже засмучені, коли дізналися цю новину. Наш президент був дуже хорошим лідером, нехай Бог благословить його.

Натомість виконувач обов'язків президента - перший заступник Раїсі Мохаммад Мохбер провів засідання кабінету міністрів і запевнив: загибель лідера не позначиться на житті країни.

Мохаммад Мохбер, перший віцепрезидент Ірану:

Це серйозний і прикрий інцидент для всіх нас. Він викликає жаль і смуток, але щодо управління та прогресу поточних справ країни люди повинні бути впевнені, що не буде жодних зривів.

У тому, що загальна політика Ірану, не зміниться - принаймні у короткостроковій перспективі - одностайні й міжнародні оглядачі. Державний курс у країні визначає верховний лідер - аятола Хаменеї та наближені до нього генерали. Однак Хаменеї старий і хворий - йому 85. І проблема в тому, що саме Раїсі був найімовірнішим наступником. Тож хто тепер його замінить - під питанням. І це запускає підкилимну боротьбу у верхівці ісламської республіки.

Алекс Ватанка, директор Програми Ірану в Інституті Близького Сходу:

Я не очікую, що хтось сторонній прийде. Це режим, де Алі Хаменеї дуже жорстко контролює процес виборів, і єдиний критерій, який він має, щоб ви могли балотуватися на виборах і виграти вибори, це що він має вам довіряти. І список людей, яким довіряє Хаменеї, не такий вже й короткий.

Отже, за прогнозами експертів, несподівані зміни в іранському керівництві не вплинуть на риторику щодо Ізраїлю та США, а також на ядерну програму Тегерана.

А от зближення з росією може дещо пригальмувати. Адже цим напрямком займався міністр закордонних справ, який загинув в авіатрощі разом з президентом.

Офіційної версії, що саме сталося з гелікоптером Раїсі, поки немає. Однак іранські посадовці вже встигли звинуватити США. Мовляв, це вони причетні, бо санкціями обмежили оновлення іранського авіапарку. Конспірологічні теорії змови поширюють і російські пропагандисти.

Коли минулого тижня замах на прем'єра Словаччини, заколот у Туреччині, новини про організацію замаху на керівника Сербії, і тепер ось цей інцидент. Скажемо прямо, підстави для тривожних думок є.

Разом з тим Сполучені Штати заявили, що Іран попросив у них допомоги в розслідуванні катастрофи. При цьому спростували будь-які закиди на свою адресу.

Ми взагалі не збираємося вибачатися за наш режим санкцій. Уряд Ірану використовував свої літаки для транспортування обладнання для підтримки тероризму. Зрештою, саме уряд Ірану несе відповідальність за рішення щодо польотів на 45-річному гелікоптері за поганих погодних умов. А не будь-хто інший.

Разом з тим Держдеп опублікував офіційні співчуття, наголосивши, що США підтримують іранський народ у боротьбі за основні свободи. Зі співчуттями щодо загибелі топкерівництва іранського режиму, без фокусування на його злочинних діях, виступили - голова Євроради Шарль Мішель та керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Одними з небагатьох європейських лідерів, що поспівчували Ірану, стали президент Польщі Анджей Дуда, який порівняв авіакатастрофу зі Смоленською трагедією, і угорський прем'єр Віктор Орбан.