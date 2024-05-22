У Раді пропонують бронь від мобілізації за 20 тисяч [ Редагувати ]
У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради напрацювали варіант економічного бронювання від мобілізації. Про це сказав голова комітету Дмитро Наталуха, повідомляє пресслужба парламенту.
За його словами, пропозиції "надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них".
На думку Наталухи, українському бізнесу "все одно потрібно бронювання, бо він має працювати".
Не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати наших захисників. Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз – хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним.
Він вважає, що стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, "скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець".
Економічне бронювання – це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою. Та про збереження економіки.
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