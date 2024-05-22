Верховна Рада на засіданні 22 травня ухвалила в цілому законопроект №11251 про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Народна депутатака та співавторка законопроекту Євгенія Кравчук так прокоментувала його ухвалення:

Нарешті вдалося розблокувати видачу сертифікатів на придбання книг та субсидій на оренду приміщень під книгарні. Всі ці речі вже забюджетовані, додаткових витрат з державної казни не буде. Та і запит у суспільства є, про що свідчить дослідження УІК у 2023 році. За його результатами, у порівнянні з 2020 роком, у 2023 році частка тих, хто читає щодня задля дозвілля зросла до 17% (було лише 8%). Також зросла популярність книги саме українською мовою до 54% (було 32%).

З 2024 року книжкові сертифікати на суму 908 грн отримають 18-річні українці, а з припинення воєнного стану - також один з батьків при народженні дитини. Скористатися цим правом можна буде впродовж одного 1 року і зробити це буде ще простіше - через Дію.

Дається чіткий порядок надання субсидій: список документів (тепер можна буде здавати і належним чином завірені копії), чіткі строки розгляду заяв (10 днів) та оприлюднення результатів (5 днів).

Нагадаємо, раніше президент Зеленський відповів, чому досі не заборонив книжки з росії.