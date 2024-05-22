Президент України Володимир Зеленський 22 травня підписав закон про регулювання праці домашніх працівників. Про це свідчать картка документа на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №5695 парламент ухвалив 25 квітня. Його мета - забезпечити соціальний захист домашнім працівникам і знизити рівень незадекларованої праці.

Він вводить у законодавство поняття "домашня праця" та визначає обов’язкові умови трудового договору з домашніми працівниками.

Остаточний текст документа поки що не оприлюднений. Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

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Закон про домашніх працівників передбачає:

Домашній працівник - фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.

Домашня праця - це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.

Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.

З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.

Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.

У трудовому договорі (контракті) з домашнім працівником може бути передбачено можливість платного чи безоплатного надання роботодавцем житла домашньому працівнику в користування.

Роботодавець повинен повідомити по звільнення домашнього працівника у строк не менше ніж за 14 днів, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Працівнику надаються всі трудові права та гарантії, передбачені законодавством про працю.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування домашніх працівників здійснюється на засадах добровільності. Це саме стосується питання трудової книжки - чи вести її, мають вирішувати сторони трудового договору.

Раніше "Подробиці" опублікували інструкцію, як підтвердити робочий стаж без трудової книжки.