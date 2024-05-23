На території росії продовжують затримувати високопоставлених генералів. Начальник головного управління зв'язку збройних сил рф генерал-лейтенант вадим шамарін заарештований на два місяці за великий хабар.

Шамарін також є заступником начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Джерело видання серед силовиків повідомило, що у кримінальній справі генерал пройшов обшук. За його результатами шамаріна доставили на допит до Головного військового слідчого управління Слідчого комітету росії.

У суді повідомили, що шамаріна заарештовано на два місяці у справі про отримання хабара в особливо великому розмірі.