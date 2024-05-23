Окупанти атакували Дергачі: постраждали 13 осіб [ Редагувати ]
У четвер, 23 травня, в результаті російської атаки по місту Дергачі під Харковом постраждали 13 осіб. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
За оновленими даними, внаслідок ворожого удару по Дергачах – 13 поранених. Чотири постраждалі – госпіталізовані.
Водночас у Харкові кількість постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 20 осіб, повідомила ДСНС.
Нагадаємо, росіяни вчергове завдають ударів по Харкову, де в результаті атаки раніше загинули 7 людей.
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