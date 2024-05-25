Ворог вдарив КАБом по Куп'янську-Вузловому: поранені п'ятеро людей [ Редагувати ]
Російські війська завдали авіаудару по Куп’янську-Вузловому, поранення отримали п'ятеро людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти вдарили КАБом по Куп’янськ-Вузловому. Щонайменше пʼять людей зазнали поранень. Пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто. Деталі зʼясовуються.
Внаслідок ворожого удару зазнав контузії фельдшер, повідомив директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Фельдшер відмовляється від госпіталізації й каже, що готовий далі працювати. Але говоримо, що треба до лікарні. Також постраждала жінка, яку везли в автівці - у неї уламкові поранення грудної клітки. Авто екстреної меддопомоги майже повністю знищене.
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