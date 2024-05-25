У Харкові близько 16:00 пролунали вибухи. Попередньо, росіяни завдали удару по спальному району міста.

За словами мера міста, росіяни прицільно ударили по торговельному центру. Там на момент удару було багато людей.

"Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торговельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм", - заявив Терехов.

Як повідомив Синєгубов, станом на 17:28 відомо про 24 постраждалих від удару по Харкову, 2 з них - загинули.