У кожній громаді має бути свій правоохоронець. І своя поліцейська станція. Це мета національного проєкту "Поліцейський офіцер громади". Наш наступний матеріал - про те, як упроваджують цю програму і які обов'язки виконують місцеві шерифи.

Тут буде моє робоче місце, тут місце - зелена кімната, якщо доведеться працювати із дітьми.

Олександр Присяжнюк показує нам поліцейську станцію, що відтепер працює в Шевченківській громаді на Миколаївщині.

Олександр Присяжнюк, поліцейський офіцер Шевченківської громади:

У наші обов'язки входить саме проведення превентивної роботи на території громади, виїзди на місце подій, спілкування з громадянами та надання їм поліцейських послуг.

Станція обслуговуватиме жителів 21 села.

Олександр Присяжнюк, поліцейський офіцер Шевченківської громади:

Окреме приміщення було необхідне, оскільки ми базувалися в сільській раді, іноді зверталися заявники, де вони могли відкритися і розповісти якусь свою проблему саме мені, щоб ніхто з інших не чув. Так у нас буде своя станція, де ми можемо добросовісно, нормально виконувати свої обов'язки.

Також в Олександра буде напарник. У відповідальності Сергія - чотири населені пункти.

Сергій Стороженко, поліцейський офіцер Шевченківської ОТГ:

Ближче спілкуватися із місцевим населенням, з громадою, реагувати на потреби населення, допомагати у всіх важливих питаннях, що стосується поліцейських обов'язків. Я певний час проходив стажування, у мене був гарний наставник, ознайомився із територією, дуже велика територія, територія постраждала під час обстрілів, багато є сумних моментів.

У рамках національного проєкту "Поліцейський офіцер громади" Сергію надали службовий автомобіль. Це допоможе швидше реагувати на виклики та пильнувати безпеку на дорогах. А незабаром кількість шерифів у Шевченківській громаді зросте до трьох.

Олександр Козловець, начальник сектору взаємодії з громадами ГУ НПУ в Миколаївській області:

Розрахунок кількості поліцейських робиться залежно від кількості населення в громаді. По наших нормах передбачено, що наший поліцейський має обслуговувати поліцейську дільницю із населенням до 6000 у сільській місцевості.

Загалом на Миколаївщині працює вже 27 поліцейських станцій. У майбутньому заплановано відкриття ще 45.