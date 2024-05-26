Поліцейський офіцер громади: як це впроваджують на Миколаївщині [ Редагувати ]
У кожній громаді має бути свій правоохоронець. І своя поліцейська станція. Це мета національного проєкту "Поліцейський офіцер громади". Наш наступний матеріал - про те, як упроваджують цю програму і які обов'язки виконують місцеві шерифи.
Тут буде моє робоче місце, тут місце - зелена кімната, якщо доведеться працювати із дітьми.
Олександр Присяжнюк показує нам поліцейську станцію, що відтепер працює в Шевченківській громаді на Миколаївщині.
Олександр Присяжнюк, поліцейський офіцер Шевченківської громади:
У наші обов'язки входить саме проведення превентивної роботи на території громади, виїзди на місце подій, спілкування з громадянами та надання їм поліцейських послуг.
Станція обслуговуватиме жителів 21 села.
Олександр Присяжнюк, поліцейський офіцер Шевченківської громади:
Окреме приміщення було необхідне, оскільки ми базувалися в сільській раді, іноді зверталися заявники, де вони могли відкритися і розповісти якусь свою проблему саме мені, щоб ніхто з інших не чув. Так у нас буде своя станція, де ми можемо добросовісно, нормально виконувати свої обов'язки.
Також в Олександра буде напарник. У відповідальності Сергія - чотири населені пункти.
Сергій Стороженко, поліцейський офіцер Шевченківської ОТГ:
Ближче спілкуватися із місцевим населенням, з громадою, реагувати на потреби населення, допомагати у всіх важливих питаннях, що стосується поліцейських обов'язків. Я певний час проходив стажування, у мене був гарний наставник, ознайомився із територією, дуже велика територія, територія постраждала під час обстрілів, багато є сумних моментів.
У рамках національного проєкту "Поліцейський офіцер громади" Сергію надали службовий автомобіль. Це допоможе швидше реагувати на виклики та пильнувати безпеку на дорогах. А незабаром кількість шерифів у Шевченківській громаді зросте до трьох.
Олександр Козловець, начальник сектору взаємодії з громадами ГУ НПУ в Миколаївській області:
Розрахунок кількості поліцейських робиться залежно від кількості населення в громаді. По наших нормах передбачено, що наший поліцейський має обслуговувати поліцейську дільницю із населенням до 6000 у сільській місцевості.
Загалом на Миколаївщині працює вже 27 поліцейських станцій. У майбутньому заплановано відкриття ще 45.
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