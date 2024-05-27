Чи вимикатимуть світло в Україні 28 травня: відповідь "Укренерго" [ Редагувати ]
В Україні у вівторок, 28 травня, протягом доби відключення електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє "Укренерго".
28 травня відключення не прогнозуються.
Зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо.
За словами гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка, ймовірно, це пов'язано з виходом з ремонту одного енергоблоку АЕС. Це як мінімум допоможе покрити споживання, що значно зросло через кондиціонери.
Однак, він зазначив, що радіти рано, адже у весняно-літній період у ремонти виводитимуть інші енергоблоки.
Водночас попрошу все ж бути економними. Я розумію, що хочеться ввімкнути кондиціонер, у самого вчора рука тягнулася до пульта. Але поки що можна обійтися відкритими вікнами. Тож давайте так і робити.
Раніше ми писали про те, що тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт. Про це заявив член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
по темі
Рішення про підвищення тарифу на світло буде ухвалено урядом до кінця травня
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії
Станом на пʼятницю, 17 травня, у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою
Однією з цілей для росіян зараз є газова інфраструктура на заході України. Успіх ворога у цьому поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском
Президент України Володимир Зеленський відвідає Португалію із офіційним візитом