В Україні у вівторок, 28 травня, протягом доби відключення електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє "Укренерго".

28 травня відключення не прогнозуються.

Зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо.

За словами гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка, ймовірно, це пов'язано з виходом з ремонту одного енергоблоку АЕС. Це як мінімум допоможе покрити споживання, що значно зросло через кондиціонери.

Однак, він зазначив, що радіти рано, адже у весняно-літній період у ремонти виводитимуть інші енергоблоки.

Водночас попрошу все ж бути економними. Я розумію, що хочеться ввімкнути кондиціонер, у самого вчора рука тягнулася до пульта. Але поки що можна обійтися відкритими вікнами. Тож давайте так і робити.

Раніше ми писали про те, що тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт. Про це заявив член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.