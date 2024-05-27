В Україні найближчим часом збільшать податки для наповнення видаткової, а також дохідної частини бюджету задля фінансування армії, яку фінансують за рахунок внутрішніх джерел.

До кінця 2024 року уряду потрібно знайти щонайменше 300 млрд грн. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабінету міністрів Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, ВЗ та акцизів.

ПДВ та військовий збір

Мінфін уже працює над відповідним законопроектом. Йдеться про підвищення ПДВ - орієнтовно до 22-23% (зараз - 20%) та військового збору - з нинішніх 1,5% до 5%. При цьому військовий збір планують стягувати і з фізосіб-підприємців першої групи, які зараз сплачують лише єдиний податок.

ПДВ - бюджетоутворюючий податок, він закладений у цінники практично всіх товарів та послуги. Тому збільшення податку на додану вартість одразу позначиться на гаманцях українців.

Військовий збір - це не лише податок "з зарплат". Його платять, наприклад, при купівлі-продажу авто та квартир. І кожен додатковий відсоток податку там - це великі гроші.

Акцизи на пальне та алкоголь

З 1 липня в Україні зростуть акцизи на пальне та алкоголь. Пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

на бензини 359 євро за 1000 л,

на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 л,

на скраплений газ - 277 євро за 1000 літрів.

Також передбачено збільшення ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 грн за 1 л (на 3,81 грн) для "проміжних продуктів". Це вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2 % обʼємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% обʼємних одиниць етилового спирту.

Передбачено також уточнення терміну "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет".

Нагадаємо, 22 березня Кабмін схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо. Перше підвищення акцизів заплановане вже на друге півріччя 2024 року. Акциз на дизельне пальне зросте з нинішніх 139,5 грн за тисячу літрів до 177,60 грн. Акциз на бензин збільшиться з 213,5 грн до 242,60 грн. Скраплений газ - з 52 грн - до 55,60 грн.