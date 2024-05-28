Таємниці кримінального світу, складні злочини, які розкривають сучасні українські правоохоронці. У Києві почали знімати новий детективний серіал "Дрон". Глядачі зможуть побачити його вже цієї осені на телеканалі "НТН". Автори проєкту наголошують - ця кіноробота має зацікавити й жінок, і чоловіків, і дорослих, і підлітків. Чому така широка аудиторія? Репортаж - зі знімального майданчика.

Спецпризначенці викривають підпільне казино й затримують злодіїв. Це один з епізодів нового детективного серіалу "Дрон".

Олександр Пархоменко, режисер:

У серіалі буде три лінії. Перша - детективна історія, друга - це взаємини між головними героями, де кожен рухається кар’єрними сходами у кожного свій характер свої цілі. Також у серіалі буде третя лінія - це курйозні побутові ситуації, які зустрічаються у повсякденному житті. Це серіал про наш час, про те, що відбувається у нашій країні, про те, як кожен із нас намагається зберегти людські стосунки: дружбу та любов.

Кожна серія – новий виклик для головних героїв. Колегам-правоохоронцям доведеться розплутувати хитромудрі злочини, демонструючи справжню майстерність детективів. Максим Самчик грає оперативника, на ім'я Лесь. Каже, серіал "Дрон" неодмінно запам’ятається глядачам.

Максим Самчик, актор:

Багато причин, чому цей серіал може бути цікавим, я вам так це своїми словами скажу, по-перше, розслідування, багато розслідувань, життєві ситуації, які знаєте будуть повчальними для глядачів, також любов, куди ж без неї, буде романтична історія, наприклад, в мого героя буде любовна лінія, але з ким саме, ви вже дочекайтесь прем’єри й там побачите.

Актори розповідають: на знімальному майданчику постійно імпровізують. Від цього сценарій постійно поповнюється новими сценами.

Кирило Прокопчук, актор:

Якось ми з Максом стояли, налаштовували камери, я кажу: в тебе такий голос класний, я починаю затягувати пісню "Ніч яка місячна...", він підхоплює, це чує режисер і каже: "Ой хлопці, як ви класно співаєте, це треба кудись вставити'.

А це вже зйомки іншої сцени – оперативники навідуються додому до матері загиблого, аби зібрати докази злочину.

Іноді за день знімальна група змінює кілька локацій, відповідно роботи більшає у декораторів, костюмерів та гримерів. Проте ніхто не скаржиться. Художник-гример Олена Дубина розповідає, серіал "Дрон" – це сучасне багатосерійне кіно про реальне життя, а отже, і картинка має бути максимально правдоподібною.

Олена Дубина, художник по гриму:

У нас хлопці без гриму, без нічого, вони натуральні, по природі картинка, щоб була натуральна практично нічого не робимо, але бувають спецефекти кров, шрамики, бороди клеїмо.

Творці серіалу охоче розповідають про тонкощі кіновиробництва, а ось хто виконує головну роль - того самого вартового порядку за позивним "Дрон", наразі тримають у таємниці.

Кирило Прокопчук, актор:

Це наш дуже розумний, кмітливий, спостережливий співробітник нашого відділку і ми без нього нікуди, він помічає все він на 10 кроків вперед.

Олександр Пархоменко, режисер:

Усі ми розуміємо, що таке дрон і як він виглядає, і нехай збережеться інтрига, як саме виглядатиме Дрон саме в нашій історії

Ми неодмінно ще раз побуваємо на знімальному майданчику, і розкажемо, Вам ще більше подробиць про створення детективної історії під назвою "Дрон". Прем'єра вже цього вересня, на телеканалі “НТН”. Не пропустіть!