У столиці медики успішно провели унікальну операцію. Відновили життєво важливі функції органів бійців, які дістали надважкі поранення. Результати оперативного втручання просто дивують. Роман Барашев розповість більше з Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова.

- Добрий день! Як самопочуття? - Дуже добре. - Чудово! Сьогодні вже завершальний наш етап. Знімаємо шви.

Таку операцію, яку хірурги зробили Юрію, в усьому світі роблять не щодня.

Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Після мінно-вибухової травми у пацієнта металевий уламок пройшов через ділянку правої щоки й порожнину рота, пошкодивши піднебіння. І попадання їжі, і попадання води... Це є значна проблема, яку нелегко ліквідувати.

Юрій, боєць територіальної оборони Кремінної:

Зайшла сюди й вийшла тут. Роздробила череп.

У мирному житті Юрій працював тренером із кікбоксингу. У перші тижні великої війни допомагав евакуювати земляків, потому став до лав тероборони. У березні 22-го потрапив під обстріл: ворог ударив градами. Чоловіка тяжко поранило в ногу, руку, голову.

Юрій, боєць територіальної оборони Кремінної:

Щелепа була роздробленою сильно. Не можна було їсти.

Понад 2 роки Юрій міг харчуватися лише рідкою їжею.

Юрій, боєць територіальної оборони Кремінної:

Заливали через трубку, через ніс зонд.

Увесь час поранений не міг і слова вимовити.

Юрій, боєць територіальної оборони Кремінної:

Все свистало в носі, будь-яке слово. Зібрали щелепу, хоч здавалось, що нічого не можна робити.

Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Ми прийняли рішення виконати мікрохірургічну пересадку. Клаптя із передпліччя в ротову порожнину для того, щоб нівелювати цей дефект.

Найскладніше було з'єднати судини ротової порожнини та пересадженого шкірно-м'язового клаптя. Під мікроскопом хірурги зшивали судини мізерної товщини.

Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Діаметр таких судин складав 1,5-1,7 міліметра, і ми успішно включили його в кровотік.

Мікрохірургія - зараз це виклик часу, каже лікар. У Центрі імені Шалімова медики регулярно проводять операції з пересадки тканин.

Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

У зв'язку з активними бойовими діями й великою кількістю постраждалих саме мікрохірургія активно в Україні розвивається, і це дозволяє надавати допомогу на значно вищому рівні. Кожні пів року можна відмічати динаміку, що все нові й нові центри включають у свою практику саме мікрохірургічні методи закриття дефектів.

Результати копіткої роботи не забарилися. Нещодавно в Центрі Шалімова врятували кисть бійця від ампутації. Хоча з її тильного боку міна відірвала кістки!

Однією операцією мікрохірурги вирішили дві проблеми - зробили трансплантацію кісток і шкірно-м'язового клаптя, взяли їх для пересадки з тазової ділянки пацієнта.

Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Такі операції проводяться у світі, в Америці, Китаї, розвинених країнах Європи, у нашому закладі така операція виконана вперше.

Єдина відмінність - за кордоном оперують без страху, що раптом згасне світло. Та й над головами лікарів не літають ракети. Але хай там як, запевняють українські медики, рятуватимуть життя та здоров'я пацієнтів і в умовах блекаутів, і всупереч численним повітряним тривогам.