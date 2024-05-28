У Центрі Шалімова провели унікальну операцію бійцю [ Редагувати ]
У столиці медики успішно провели унікальну операцію. Відновили життєво важливі функції органів бійців, які дістали надважкі поранення. Результати оперативного втручання просто дивують. Роман Барашев розповість більше з Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова.
- Добрий день! Як самопочуття? - Дуже добре. - Чудово! Сьогодні вже завершальний наш етап. Знімаємо шви.
Таку операцію, яку хірурги зробили Юрію, в усьому світі роблять не щодня.
Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова:
Після мінно-вибухової травми у пацієнта металевий уламок пройшов через ділянку правої щоки й порожнину рота, пошкодивши піднебіння. І попадання їжі, і попадання води... Це є значна проблема, яку нелегко ліквідувати.
Юрій, боєць територіальної оборони Кремінної:
Зайшла сюди й вийшла тут. Роздробила череп.
У мирному житті Юрій працював тренером із кікбоксингу. У перші тижні великої війни допомагав евакуювати земляків, потому став до лав тероборони. У березні 22-го потрапив під обстріл: ворог ударив градами. Чоловіка тяжко поранило в ногу, руку, голову.
Юрій, боєць територіальної оборони Кремінної:
Щелепа була роздробленою сильно. Не можна було їсти.
Понад 2 роки Юрій міг харчуватися лише рідкою їжею.
Юрій, боєць територіальної оборони Кремінної:
Заливали через трубку, через ніс зонд.
Увесь час поранений не міг і слова вимовити.
Юрій, боєць територіальної оборони Кремінної:
Все свистало в носі, будь-яке слово. Зібрали щелепу, хоч здавалось, що нічого не можна робити.
Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова:
Ми прийняли рішення виконати мікрохірургічну пересадку. Клаптя із передпліччя в ротову порожнину для того, щоб нівелювати цей дефект.
Найскладніше було з'єднати судини ротової порожнини та пересадженого шкірно-м'язового клаптя. Під мікроскопом хірурги зшивали судини мізерної товщини.
Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова:
Діаметр таких судин складав 1,5-1,7 міліметра, і ми успішно включили його в кровотік.
Мікрохірургія - зараз це виклик часу, каже лікар. У Центрі імені Шалімова медики регулярно проводять операції з пересадки тканин.
Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова:
У зв'язку з активними бойовими діями й великою кількістю постраждалих саме мікрохірургія активно в Україні розвивається, і це дозволяє надавати допомогу на значно вищому рівні. Кожні пів року можна відмічати динаміку, що все нові й нові центри включають у свою практику саме мікрохірургічні методи закриття дефектів.
Результати копіткої роботи не забарилися. Нещодавно в Центрі Шалімова врятували кисть бійця від ампутації. Хоча з її тильного боку міна відірвала кістки!
Однією операцією мікрохірурги вирішили дві проблеми - зробили трансплантацію кісток і шкірно-м'язового клаптя, взяли їх для пересадки з тазової ділянки пацієнта.
Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова:
Такі операції проводяться у світі, в Америці, Китаї, розвинених країнах Європи, у нашому закладі така операція виконана вперше.
Єдина відмінність - за кордоном оперують без страху, що раптом згасне світло. Та й над головами лікарів не літають ракети. Але хай там як, запевняють українські медики, рятуватимуть життя та здоров'я пацієнтів і в умовах блекаутів, і всупереч численним повітряним тривогам.
по темі
Бійці 65-ї бригади евакуюють побратимів під обстрілами з найгарячіших точок фронту. Російський дрон вибухнув недалеко від бійців. Хлопці дістали поранення, але продовжили рятувальну операцію. Більше в наступному сюжеті.
Найпершими участь взяли наймолодші. Своїх побратимів підтримали поранені військові. Дистанцію бійці долали на протезах та на колісних кріслах. І вкотре довели: вони - нескорені, а Україна - незламна.
У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги після таких втручань кілька пацієнтів-воїнів уже змогли зробити свої перші кроки. Про це розповість Ольга Лучек.
Посадовці шукають шляхи, як повернути до активного соціального та економічного життя тих, хто ще вчора захищав державу. Тож, які варіанти? Як забезпечити якісну реабілітацію на всіх рівнях, і головне, де взяти гроші? Ніна Коломієць вивчала питання.
Нагадаю, рак нині на другому місці серед основних причин смертності в Україні - після серцево-судинних захворювань. Як лікарі намагаються вирішити проблему - дізнавався Роман Барашев.