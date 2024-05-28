Плюс 1 мільярд євро військової допомоги від Іспанії. Це ракети до "Петріотів", танки "Леопард", антидронові системи та боєприпаси. А протягом найближчих років Київ отримає від Мадрида ще 5 млрд євро через посередництво Європейського фонду миру.

Такі новини з Іспанії. Володимир Зеленський вирушив туди з робочим візитом. Насамперед для підписання безпекової угоди між країнами. Поїздку планували на 17 травня, однак перенесли через ситуацію на фронті. Більше про перемовини в Мадриді розкажуть мої колеги.

Король Іспанії Феліпе VI зустрічає Володимира Зеленського в аеропорту Мадрида. Це - знак поваги й прихильності - пишуть іспанські ЗМІ. Зазвичай монарх таких жестів не робить. Після короткого привітання політики слухають гімни обох держав. Спершу український.

Потому українська делегація їде до резиденції "Монклоа" резиденції прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Політики підписують угоду про гарантії безпеки для України. Цей договір - десятий для Києва.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Угода ґрунтується на комплексному баченні безпеки й поширюється на різні сфери, такі як військова, гуманітарна та фінансова. Також у документі йдеться про співпрацю оборонної промисловості Іспанії та України і допомогу з відбудовою та розмінуванням.

Україна отримає й військову допомогу. Цьогоріч - на мільярд євро. Ще 5 Іспанія надасть до 2027 через Європейський фонд миру. Окрім цього, королівство пообіцяло Україні підтримку на Глобальному саміту миру у Швейцарії.

Володимир Зеленський, президент України:

Уже є підтверджених 90 лідерів. Зараз ми там не бачимо росії. Бо росія все буде блокувати, нам це зрозуміло, їй не вигідний мир.

Говорив Володимир Зеленський і про ситуацію на фронті та в українському тилу. Президент вкотре просив надати більше протиповітряної оборони. "Петріотів", зокрема.

Володимир Зеленський, президент України:

Немає достатньої кількості ракет протиповітряної оборони, щоб зупинити тисячі бомб, 3000 бомб на місяць. Такої кількості ракет просто немає, їх немає. Як з цим боротися? Ми постійно просимо світ допомогти Україні як мінімум з сімома системами Patriot. Нам потрібно мінімум дві для Харкова

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Іспанія вже надає ракети Patriot. Президент Володимир Зеленський просить у союзників системи для запуску цих ракет. І справді, саме зараз він працює з різними країнами-союзниками, щоб визначити, яку саме кількість ми можемо надіслати, щоб гарантувати повітряну безпеку, про яку він згадував.

Також Іспанія обіцяє ЗСУ 19 танків "Леопард", боєприпаси та засоби для боротьби з дронами. Усе в рамках пакета підтримки на 2024. Після пресконференція з прем'єр-міністром українська делегація вирушила на аудієнцію до короля. Монарх запевнив: Мадрид буде підтримувати Київ, скільки буде потрібно.