За законом, військовозобов'язані мають оновити дані до 16 липня. Зробити це можна через додаток "Резерв+", центри надання адміністративних послуг, або ТЦК. До ТЦК нині довжелезні черги. На Львівщині, щоб оновити дані у територіальному центрі комплектування, чоловікам доводиться займати чергу ще вдосвіта. Як військовозобов'язані уточнюють про себе інформацію? Дивіться у репортажі Христини Гашенко зі Львова.

8 ранку. Біля одного зі львівських територіальних центрів комплектування - черга.

Олександр, переселенець із Нікополя:

Зараз буду йти узнавати, які документи треба, щоб поставити відстрочку - утримання 4 дітей.

На оновлення даних серед чоловіків стоїть і Наталія. Вона - лікар-стоматолог. Закінчила військову кафедру. Має 2 неповнолітніх дітей. Служби у війську, розповідає, не боїться. Якщо призвуть, готова допомагати захисникам.

Наталія, жителька Львова:

Надавати домедичну або стоматологічну допомогу на виїзні кабінети. У мене одногрупник є на виїзному кабінеті, він надає допомогу протягом 1,5 року.

Щоб потрапити до ТЦК - чергу займають заздалегідь. Майже усі, хто прийшов оновити дані, кажуть, що мають відстрочку чи бронь від мобілізації.

Артем, житель Львова:

2 тижні тому я був записався, щоб сьогодні прийти в чергу, і чекаю. А сьогодні на прохідній кажуть, що треба електронну уже чергу, і вже починається не зрозуміла ситуація.

Електронна черга має свої вади, розповідають чоловіки. До прикладу, Володимир за реєстрацією - до ТЦК мав потрапити раніше, ніж працює сама комісія територіального центру.

Володимир, житель Львова:

Система зручна, ти обираєш місто, райони, вводиш свої дані. Але фактично, як я бачу, вона зараз не зовсім працює, бо пускають там тільки з 9. Тобто вже з 8 години хоча б якась перекличка чи якась процедура вже мала б початися.

Артем, житель Львова:

Графік з 9:00 до 18:00. А електронна черга, кажуть, до 22:00 умовно. Люди, які вчора були, скаржились, бо вчора о 18:00 прийшли, а вже робітників не було.

Чимало людей, не дочекавшись своєї черги до ТЦК, йдуть до міських Центрів надання адміністративних послуг.

Дайте свій паспорт, ідентифікаційний код.

У ЦНАПі черг на оновлення даних немає. Адміністратори кажуть: процедура проста й швидка. Необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційних код та мобільний телефон. На все знадобиться 10 хвилин. Але система тут працює з перебоями.

Марина Козак, адміністратор ЦНАП у Львові:

Так, особливо в перший день. Другий день теж тяжко. Сьогодні також з перебоями. Попередні дні нормально працював.

Після реєстрації військовозобов'язаним видають документ із підтвердженням про оновлення персональної інформації.

Жодних документів, аби перенести мобілізацію, у 45-річного Сергія Чекаленка немає. Тож, якщо після оновлення даних надійде повістка, готовий йти боронити країну.

Сергій Чекаленко, житель Львова:

Я у військкоматі був у 2022 році на початку і у 2023 році, мені сказали, що зараз, таких як я, не потребують. Я не служив і нічого з армією у мене не було. Тоді мене не взяли, зараз, напевно, мене потребують усі.

Усього у львівських ЦНАПах свої дані оновили вже майже 2 тисячі військовозобов'язаних чоловіків та жінок. І майже утричі більше звернулися по консультацію до адміністраторів.

Марта Федорчак, начальник відділу адміністративних послуг та заступник начальника управління адміністрування послуг з питань сервісу:

Це понад 7 тисяч. Насправді такий великий попит, цікавляться люди, звертаються. Категорія є абсолютно різна: віком від 18-60 років, це як чоловіки, так і жінки.

За новим законом про мобілізацію, оновити дані необхідно до 16 липня. А тим, хто цього не встигне зробити, загрожує штраф - 17 тисяч гривень.