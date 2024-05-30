А у Великій Британії думають не про добровільне долучення до війська, а обов'язкове. Там можуть повернути строкову військову службу. Щоправда, не в традиційній формі. Усім шкільним випускникам запропонують вибір: або рік в армії, або займатися волонтерством у цікавих їм сферах. Чому уряд повертається до призову та яка строкова служба по-британськи? Розповість наша кореспондентка Світлана Чернецька.

Ночувати в бараках та шикуватися на світанку. Тепер - це не обов'язкові елементи військової служби. Британських підлітків закликають долучатися не лише до піхоти, морських чи повітряних сил. Але й до військ кібербезпеки, відділу логістики чи військових закупівель. Усе, щоб посилити збройні сили перед обличчям загроз з боку росії та Китаю.

Британський уряд хоче зробити військову службу привабливою. Тобто братимуть не усіх охочих повнолітніх. А тих, хто пройде певні перевірки. На рік служби у збройні сили потрапить лише один з 26. Більшість відправлять волонтерити. Їм доведеться допомагати громаді. Один вікенд на місяць.

Волонтерство може бути в будь-якій організації, що припаде душі. В межах соціальної служби на районі: приміром, розносити ліки літнім людям. Чи допомагати в лікарнях, пожежних станціях та навіть пошукових операціях. І це стосується не лише хлопців, а й дівчат. Автор ідеї - прем'єр-міністр Ріші Сунак сам має двох доньок - 11 й 13 років. Запевняє: з радістю відправить їх на службу - військову чи громадську.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Молоді люди здобудуть цінні навички, зроблять нашу країну більш безпечною та створять сильнішу національну культуру. Цей план вигідний нашій країні, а також нашій молоді. Лише подивіться на Швецію, де 80% молодих людей, які пройшли державну службу, кажуть, що рекомендували б це своїм друзям.

Ця ідея отримала назву "Національна служба". Так у 1949 році, на початку Холодної війни, тут назвали призов. Взагалі у Великій Британії лише двічі в історії діяла обов'язкова військова служба. Під час Першої та Другої світових воєн та кілька років потому.

Метью Голхауз, політичний експерт:

Насправді Національну службу припинили на початку 1960-их, бо збройні сили усвідомили, що насправді це не те, що їм потрібне, щоби бути готовими до сучасної війни. Їм потрібна професійна армія, а не 18-річні, яких змусили піти на службу проти їхньої волі.

З іншого боку - у багатьох країнах досі працює призов. І доволі успішно. Приміром, у Норвегії і чоловіки, і жінки 19-44 років мають закінчити півтора року військової служби. Обов'язковий призов для 18-річних у Данії, Естонії та Фінляндії, щоправда, лише для чоловіків. Загалом у світі близько вісімдесяти п'яти країн вимагають обов'язкового військового вишколу в будь-якій формі.

Стюарт Кроуфорд, експерт з оборони:

Важлива деталь, що це буде не обов'язкова військова служба, це буде обов'язкова громадська служба. І, можливо, це буде кращою назвою для цієї схеми, згідно з якою, молодий чоловік, який, можливо, має схильність до військової служби, але не впевнений, чи хоче бути солдатом, чи моряком, чи пілотом, матиме рік на те, щоб визначитися, чи йому це підходить. Тобто це не будуть рекрути, яких примусили.

Автори цієї ідеї обіцяють не відправляти за ґрати юнаків та дівчат, які відмовляються від служби чи волонтерства. Але форму покарання розробляють.

Енн-Марі Тревелян, заступниця міністра закордонних справ Великої Британії:

Королівська комісія, яку створює прем'єр-міністр, має ще відшліфувати усі деталі, а також питання санкцій у разі відмови. Але це так само, як в цій країні є обов'язковим навчання до 18 років. За відмову навчатися немає кримінальної відповідальності, але оскільки воно обов'язкове - то в результаті всі йдуть до школи.

Крім того, схема має допомогти зі зниженням рівня злочинності та безробіттям серед молоді, сподіваються автори. Зараз майже 750 тисяч британців віком від 18 до 24 років не працевлаштовані. Уряд планує запустити цю службу вже наступного року. Хоча ці плани можуть не справдитися через вибори. Вони відбудуться вже на початку липня.