У ніч на 2 червня КНДР знову відправила повітряні кулі зі сміттям та гноєм у бік Південної Кореї. Це вже другий такий випадок за тиждень: 28 і 29 травня КНДР запустила близько 260 "подарунків" у бік Південної Кореї.

Заступник міністра оборони КНДР Кім Ган Ір заявляв, що повітряні кулі зі сміттям та екскрементами запустили після того, як на території КНДР знайшли агітаційні матеріали з Південної Кореї.

Північна та Південна Корея використовували повітряні кулі у пропагандистських кампаніях ще за часів Корейської війни у ​​1950-х роках.

Тепер активісти та північнокорейські перебіжчики, які мешкають у Південній Кореї, відправляють таким чином у КНДР антиурядові листівки, гроші, а також заборонені газети та книги.

Північна Корея неодноразово закликала припинити подібні дії, а 26 травня північнокорейська влада пригрозила заходами у відповідь.

Після запуску куль зі сміттям сестра диктатора КНДР Кім Йо Чжон порівняла дії країни з проявом "свободи висловлення" думок, а зміст південнокорейських листівок - "політичними помиями".

Нагадаємо, ракета з військовим супутником КНДР вибухнула в повітрі.