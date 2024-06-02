КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям та екскрементами до Південної Кореї (фото) [ Редагувати ]
У ніч на 2 червня КНДР знову відправила повітряні кулі зі сміттям та гноєм у бік Південної Кореї. Це вже другий такий випадок за тиждень: 28 і 29 травня КНДР запустила близько 260 "подарунків" у бік Південної Кореї.
Заступник міністра оборони КНДР Кім Ган Ір заявляв, що повітряні кулі зі сміттям та екскрементами запустили після того, як на території КНДР знайшли агітаційні матеріали з Південної Кореї.
Північна та Південна Корея використовували повітряні кулі у пропагандистських кампаніях ще за часів Корейської війни у 1950-х роках.
Тепер активісти та північнокорейські перебіжчики, які мешкають у Південній Кореї, відправляють таким чином у КНДР антиурядові листівки, гроші, а також заборонені газети та книги.
Північна Корея неодноразово закликала припинити подібні дії, а 26 травня північнокорейська влада пригрозила заходами у відповідь.
Після запуску куль зі сміттям сестра диктатора КНДР Кім Йо Чжон порівняла дії країни з проявом "свободи висловлення" думок, а зміст південнокорейських листівок - "політичними помиями".
Нагадаємо, ракета з військовим супутником КНДР вибухнула в повітрі.
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