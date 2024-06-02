У Військово-морських силах Збройних сил України спростували повідомлення російських ЗМІ про нібито знищення кораблів та катерів українського флоту. Про деталі в ефірі телемарафону розповів начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

"Це їхня (пропагандистів - ред.) робота в принципі. Вони минулого тижня Роботине чотири рази "взяли", але чому ніяких доказів тому немає. Я зазвичай не коментую так звані ЗМІ російські, тому що в них не існує ЗМІ. Це просто інструмент російської пропаганди. Це тоталітарна країна з диктатором на чолі", - зазначив Плетенчук.

Він додав: "Звісно, вони можуть писати в своїх пабліках що завгодно. Так, атака була і сьогодні, і вчора. Скоріш за все, це балістика. В чергове вони б'ють по портовій інфраструктурі. Це типова поведінка для рф напередодні будь-яких мирних ініціатив".