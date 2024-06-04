Після збільшення тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян. Про це йдеться у роз'ясненні ПФУ.

Постановою Уряду від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" передбачено, що перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється, зокрема, у разі зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Тобто одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Такий перерахунок буде проведено автоматично.

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Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці - липні.

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення зріс до 4,32 грн/кВт. Раніше був 2,64 грн/кВт-година.

Нагадаємо, для мешканців Харківщини субсидія на електроенергія зросте у 5 разів.