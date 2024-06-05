Україна ніколи не мала обмежень збивати російські літаки - Кірбі [ Редагувати ]
США ніколи не обмежували Україну в збитті ворожих літаків над територією росії.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.
Він зазначив, що українці завжди мали право збивати ворожі літаки, навіть якщо вони не перебувають у повітряному просторі України. Військові можуть збивати російські літаки, які становлять загрозу. Кірбі підкреслив, що українці це роблять з початку війни.
На запитання журналістів, чи може він підтвердити використання Україною американської зброї на території росії, Кірбі відповів, що не може коментувати це питання.
Як я вже казав, ми просто не в змозі щодня точно знати, що саме і по чому стріляють українці. Це, безумовно, на тактичному рівні. Тому я не можу цього підтвердити. Можу лише сказати, що вони розуміють вказівки, які їм надали, - сказав Кірбі.
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