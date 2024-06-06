Саме операцію "Оверлорд", яка наблизила перемогу в Другій світовій війні, вважають найбільшою в історії морського десанту та нерідко називають основним важелем для повалення нацистського режиму. В чому знаковість події та як її відзначають багато років потому, дізнавалася Анна Басова.

Як союзницькі війська висаджувалися в Нормандії, Джейк Ларсон згадує досі. Йому 101-й рік, але, каже, в пам'яті закарбувалася кожна мить: як ніс на спині рюкзак із 30 кілограмами спорядження, як гойдали високі хвилі, поки з суходолу по них гатили ворожі снаряди. А найбільше - побратимів, із яких у живих не лишилося нікого.

Джейк Ларсон, ветеран:

Для мене честь повернутися туди, де тисячі людей віддали свої душі за свободу. І за таких, як я, хто не отримав жодної подряпини. Полеглі заслуговують на визнання. І я хочу переконатися, що так і станеться.

Разом з іншими учасниками подій тих днів Джейк вирушає до Франції, на заходи з нагоди 80-ї річниці відкриття другого фронту.

До події там готуються ретельно. "Свобода, пишу твоє ім'я" - такий напис виклали на одному з пляжів, на яких 80 років тому висадилися союзницькі війська. Вшановують тут і могили полеглих у битві.

Хелен Шолін, представник комісії американських військових монументів:

Це так звана пісочна церемонія. На кожну могилу ми приносимо два прапори - США та Франції, й відро піску, яким потім натираємо написи, щоб літери виглядали наче золоті. Пісок - з Омаха-Біч, адже більшість військових, що поховані тут, брали участь у тій операції.

Омаха-Біч або плацдарм "Омаха" - кодова назва одного з п'яти секторів, у яких війська антигітлерівської коаліції висадилися на окуповане узбережжя Нормандії. Та відкрили другий фронт проти вермахту.

Ігор Рейтерович, політичний експерт:

З військового погляду - це була унікальна, абсолютна операція, яку ніхто до сьогоднішнього дня, за великим рахунком, ще не повторював в таких масштабах. Це і показник того, як різні країни можуть працювати разом на спільну перемогу. І це набуває особливого сигналізму, наприклад, сьогодні, коли ми також маємо українського агресора і маємо інші країни, які хай і не відкривають другий фронт, проте намагаються якимось чином проти росії виступати.

Усі планування й розрахунки робилися тут, у британському Портсмуті. У Саутвік-Хаусі, звідки й дали наказ наступати на материк, стіни завішані картами й схемами тих часів. Тоді, 80 років тому, учасники тих подій тільки-но стали повнолітніми.

Джордж Чендлер, ветеран Другої світової війни:

Мої спогади того дня... Як я можу це передати? Це страшно, на моїх очах вбивали - ні, знищували молодих американців. Мені було 19, а зі мною служили діти ще молодші за мене. Я пишаюся ними.

Щоб відзначити подвиги ветеранів і вшанувати пам'ять полеглих, до Портсмута приїхали глава британського уряду Ріші Сунак, міністр оборони Грант Шаппс і монарша родина - король Карл Третій із дружиною Каміллою та принцом Вільямом. З кожним присутнім вітаються особисто.

Карл ІІІ, король Великої Британії:

Для нас честь - чути живі перекази героїв, завдяки яким усе це сталося. Та наша місія - не споглядати пасивно. А не забувати, які жертви довелося принести в ім'я перемоги свободи над тиранією. Права й свободи, виборені кров'ю, далися нам разом з обов'язком - плекати саму ідею свободи, захищати її.

Париж тим часом один за одним приймає гостей. За день до урочистостей до Франції прилетів президент США Джо Байден.

Чекають у Франції й на Володимира Зеленського. Про те, що запросить його на урочисті заходи, Еммануель Макрон заявив іще в травні. Користуючись нагодою, український президент проведе тут кілька робочих зустрічей.

А ось росіян на ювілей не покликали. Як заявили в Єлисейському палаці, Франція віддає належне внеску радянських військ у спільну перемогу. Та за нинішніх умов, коли москва веде агресивну війну проти України, говорити про присутність будь-кого звідти, неможливо.

Ігор Рейтерович, політичний експерт:

З політичного погляду це, безумовно, дуже демонстративний такий ляпас, який показує, що росії навіть не варто сподіватися, що її пробачать нинішню поведінку, нинішні їхні дії, виходячи з якихось чисто історичних речей, і закриють очі, хай на один, на два дні, закриють очі на те, що вона, власне, робить в Україні.

Операцію "Оверлорд" нерідко називають корінним переламом у Другій світовій війні. 6-го червня 1944 року 156 тисяч солдатів із Канади, Великої Британії та США висадили десант на окупованому узбережжі Франції з метою прорвати німецьку оборону. Союзні війська одразу просунулися на 5 кілометрів вглиб берегової смуги. А наступного дня повністю зачистили плацдарм від противника. Найбільша у світовій історії морська десантна операція відкрила другий фронт проти армії Третього рейху. До капітуляції Гітлера залишалося 11 місяців.