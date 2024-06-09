Ворог намагається взяти Часів Яр у кліщі та штурмує в лоб, не шкодує техніку - 26 артбригада [ Редагувати ]
Під Часовим Яром активізувався наступ ворога. Російські війська просунулися на північ від міста. Окремі групи піхоти росіян зуміли прорватися на мікрорайон Канал. Це найсхідніший район міста, що знаходиться за каналом Сіверський Донець - Донбас.
Загалом ситуація важка, тривають постійні штурми та обстріли як під Часовим Яром, так і біля сусідніх Кліщіївки, Андріївки та Калинівки.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив прес-офіцер 26 арт бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.
"Ситуація досить напружена. Бої тривають не перший день. Атаки ми можемо спостерігати досить різні з боку ворога. Він намагається штурмувати піхотними групами, а також безпосередньо застосовуючи механізовану складову. Десь намагається колісним транспортом прорватися через зону ураження. Ситуація не проста, але Сили оборони її контролюють і на даній локації ворога знищують у досить значній кількості...
У районах Калинівське та Іванівське йдуть бої що на тій локації, що на тій локації. Нещодавно саме в Калинівці були такі гойдалки - то ворог, то ми просувалися. Якщо брати Іванівське, то ворог півтора року намагається оволодіти цим населеним пунктом. Однак це дуже непросто, він кинув значні сили свого часу - і мотострілецький полк 102-й, ДШБР, однак тим не менше бої продовжуються за цей населений пункт...
Вони продовжують намагатися далі взяти у кліщі безпосередньо Часів Яр, саме напрямок Богданівка-Калинівка. Також Іванівське-Ступочки, Кліщіївка, Андріївка. Це ті фланги, де вони намагалися з самого початку до нас зайти, однак у них нічого не вийшло, тому вони пішли на прямий штурм Часового Яру. Хоча це для них гірше, тому що вони більше втрачають як особового складу, так і техніки.
Починаючи з квітня ми почали спостерігати все більше механізованої складової. До цього в основному спостерігали штурмові піхотні групи - 8-12 чоловік. На сьогодні вони намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи як броньовану техніку для піхоти, так і безпосередньо танки. Це поясняються тим, що якщо не використовувати броньовану складову, здобутки у них будуть мізерні", - розповів Олег Калашніков.
по темі
А що ж відбувається перед тим, як дрон злетить у повітря? Наш воєнкор Ігор Левенок на фронті побував у секретній майстерні, де, власне, і роблять кару небесну для ворогів. Його матеріал далі.
Вони вступили до лав Збройних сил України за власним бажанням, аби якнайшвидше здолати російське військо на полі бою! Як здобувають навички - бачив Михайло Манилюк.
На Бахмутському напрямку під Соледаром ситуація залишається стабільною, Сили оборони стримують наступ ворога.
Вони встигають і боронити державу, і підіймати економіку. На Київщині чинні військовослужбовці облаштували цех з виготовлення сувенірної продукції. Як поєднують війну та власну справу? Ніна Коломієць розповість.
У німецьких ЗМІ знову дискусія про передачу Україні далекобійних крилатих ракет. Підігріло її рішення уряду, який дозволив Україні використовувати німецьку зброю для ударів по військових цілях на території росії. Тетяна Логунова продовжить.
На напрямку Соледар-Сіверськ, де триває оборону батальйон К-2 54 ОМБр в останні пять днів російські війська взяли оперативну паузу. За останній місяць ворог зазнав дуже великих втрат і накопичує резерви. Втрати росіян на цій ділянці фронту становлять 1 до 30.