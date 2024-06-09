Під Часовим Яром активізувався наступ ворога. Російські війська просунулися на північ від міста. Окремі групи піхоти росіян зуміли прорватися на мікрорайон Канал. Це найсхідніший район міста, що знаходиться за каналом Сіверський Донець - Донбас.

Загалом ситуація важка, тривають постійні штурми та обстріли як під Часовим Яром, так і біля сусідніх Кліщіївки, Андріївки та Калинівки.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив прес-офіцер 26 арт бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Ситуація досить напружена. Бої тривають не перший день. Атаки ми можемо спостерігати досить різні з боку ворога. Він намагається штурмувати піхотними групами, а також безпосередньо застосовуючи механізовану складову. Десь намагається колісним транспортом прорватися через зону ураження. Ситуація не проста, але Сили оборони її контролюють і на даній локації ворога знищують у досить значній кількості...

У районах Калинівське та Іванівське йдуть бої що на тій локації, що на тій локації. Нещодавно саме в Калинівці були такі гойдалки - то ворог, то ми просувалися. Якщо брати Іванівське, то ворог півтора року намагається оволодіти цим населеним пунктом. Однак це дуже непросто, він кинув значні сили свого часу - і мотострілецький полк 102-й, ДШБР, однак тим не менше бої продовжуються за цей населений пункт...

Вони продовжують намагатися далі взяти у кліщі безпосередньо Часів Яр, саме напрямок Богданівка-Калинівка. Також Іванівське-Ступочки, Кліщіївка, Андріївка. Це ті фланги, де вони намагалися з самого початку до нас зайти, однак у них нічого не вийшло, тому вони пішли на прямий штурм Часового Яру. Хоча це для них гірше, тому що вони більше втрачають як особового складу, так і техніки.

Починаючи з квітня ми почали спостерігати все більше механізованої складової. До цього в основному спостерігали штурмові піхотні групи - 8-12 чоловік. На сьогодні вони намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи як броньовану техніку для піхоти, так і безпосередньо танки. Це поясняються тим, що якщо не використовувати броньовану складову, здобутки у них будуть мізерні", - розповів Олег Калашніков.